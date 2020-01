ESS

Un attaquant pour clore le mercato

L'ES Sétif, qui a donné des sueurs froides à ses milliers de supporters durant une grande partie de la phase aller, a bouclé cette première moitié de l'exercice sur une bonne note. Sans faire trop de bruit, la bande à Nabil Kouki a laissé l'orage passer, géré comme il se doit une situation compliquée, avant de trouver les ressources mentales et physiques pour terminer cette phase en apothéose.

L'exemple a été donné lors des cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, notamment lors de la sortie face au MCA. Les joueurs de l'Entente avaient tout à gagner à Bologhine où ils étaient attendus de pied ferme par un Mouloudia empêtré dans d'inextricables problèmes. Ils avaient attendu le bon moment pour assommer un adversaire dans l'incapacité de réagir et combler le retard d'un but. Parti à Alger avec les appréhensions des parieurs, puisqu'il n'avait jusque-là pas gagné le moindre match à l'extérieur, l'Aigle noir arrive, une fois de plus, à déjouer les plans de son adversaire et les paris des pronostiqueurs, lesquels oublient qu'une rencontre n'est jamais gagnée ou perdue d'avance. Sans le vouloir, le onze sétifien, qui avait besoin de points pour s'éloigner de la zone rouge, respirer un peu et s'approcher, le cas échéant, du peloton de tête où rien n'est encore joué, "offre" au CR Belouizdad le titre honorifique de champion d'hiver. En damant le pion au MCA, l'Entente confirme sa bonne santé, son sursaut d'orgueil matérialisé par une série de cinq rencontres sans défaite. Le mérite revient aux joueurs et à leur coach qui a osé prendre les règnes d'une équipe malade et rongée par le doute. Intervenant soixante-douze heures avant l'entame du stage d'Alicante, qui a débuté mardi et s'étalera jusqu'au 27 du mois, le dernier succès booste le moral des troupes et leur permet d'entamer la préparation de la deuxième étape du championnat dans d'excellentes conditions psychologiques. Ne pouvant compter sur les Charama, Rahba, Harikeche, Djahli, Souibaâ, Tebbi et Sidhoum, partis ailleurs, le collectif qui enregistre le retour de Ferhani et le recrutement de Benyahia, l'ex-défenseur central de l'USMA et du MCO, attend un grand attaquant africain pour clore son mercato hivernal.

Un Sénégalais, un Ivoirien et un Ghanéen proposés

Le recrutement d'une grosse pointure obligerait sans nul doute Bouguelmouna à se remettre en question et à s'inquiéter, d'autant que son équipe a gagné ses cinq derniers matches sans lui. Le joueur ne s'est pas rendu avec l'équipe en Espagne et risque même d'être libéré avant la fin du mercato. Selon certaines indiscrétions, les recruteurs du club sont en train d'étudier les CV d'un Sénégalais, d'un Ivoirien et d'un Ghanéen. L'heureux élu rejoindra sa nouvelle formation en Espagne où un énorme travail foncier attend les partenaires de Karaoui.

Kouki : "Le stage d'Alicante est important"

L'entraîneur de la formation sétifienne, Nabil Kouki, a indiqué que le stage d'Alicante constitue une étape importante pour la suite de la saison. "Après une première partie de la saison très compliquée, les joueurs avaient bénéficié d'un repos mérité de trois jours. Il faut dire qu'ils ont beaucoup travaillé ces derniers temps. Ils ne seront pas soumis à un harassant travail physique du début de saison. La feuille de route d'Alicante sera axée sur la régénération et le travail technico-tactique, ponctués par deux matches amicaux", souligne le coach, qui devrait prendre en charge Benyahia et Ferhani qui seront soumis à un travail à la fois intense et spécifique, rien que pour rattraper le temps perdu.

Belkheir quitte le regroupement !

Le préparateur physique de l'Entente de Sétif, Farès Belkheir, a quitté hier, à la surprise générale, le stage d'Alicante. Le technicien qui devait prendre en charge le volet physique a laissé le groupe, alors que rien n'a filtré sur les raisons de cette attitude. Il faut dire que Belkheir avait déjà menacé de partir. Il semble que sa relation avec les membres du staff technique n'est pas au point.

Karaoui, Benyahia et Khedaïria ont rejoint le groupe hier

Le groupe ententiste s'était déplacé en Espagne sans quelques éléments pour diverses raisons. Si pour Bouguelmouna, il a été laissé à Sétif en raison de son état de santé, puisque le joueur est blessé, il n'en demeure pas moins que le trio franco-algérien Karaoui - Benyahia - Khedaïria a été sommé de rejoindre l'équipe à partir de France. Les trois joueurs se trouvent à pied d'œuvre à Alicante depuis hier.

Saâdi ne sera pas prêté

Les dirigeants de l'Entente de Sétif ont refusé une demande de la part de leurs homologues de la JSM Skikda, club de Ligue 2, qui a souhaité recruter le milieu de terrain offensif, Saâdi. L'ancien international olympique a perdu sa place de titulaire depuis l'émergence des deux jeunes joueurs, Deghmoum et Boussouf. Saâdi est appelé à redoubler d'efforts pour espérer jouir de la confiance de son coach.

Redouani aux soins

Pour la première séance d'entraînement, il y a lieu de signaler l'absence du latéral droit, Redouani. Blessé, le joueur s'est contenté de séance de soins avec le staff médical. Néanmoins, il est attendu dans les prochains jours pour le travail collectif.

W. D.