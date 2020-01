MCO

Deux joueurs de l'ASMO dans le viseur

Comme annoncé dans notre précédente édition, les Hamraoua ont quitté leur lieu de regroupement, l'hôtel El Mouahidine, en raison de la présence, dans l'établissement, de deux équipes, à savoir l'ASM Oran et l'OM Arzew.

Jugeant que dans ces conditions, ils ne pouvaient pas bénéficier des conditions de concentration, ils ont préféré quitter les lieux et poursuivre en externe leur préparation pour le match en retard contre la JSK et la phase retour. L'équipe devrait bénéficier d'un stage après le déplacement à Tizi, prévu le 20 janvier. L'équipe sera soumise à une nouvelle trêve d'une dizaine de jours, ce qui va lui permettre de bénéficier d'un regroupement à Oran. Ce stage lui permettra de préparer la phase retour et plus particulièrement le déplacement à Bel Abbès où l'attendra de pied ferme l'équipe locale, avide de prendre sa revanche. Entre-temps, les Hamraoua vont jouer un match amical contre J El Emir Abdelkader cet après-midi au stade Ahmed-Zabana. Par ailleurs, la direction n'a pas perdu espoir de recruter cet hiver. Ainsi, on parle de la venue de Moulay Abdelaziz, ancien joueur de l'ASM Oran. Ce dernier a joué pendant six mois chez le club tunisien de Tataouine. Libre de tout engagement, il devait négocier voire conclure hier soir avec les dirigeants MCO. L'autre élément asémiste, à savoir Abdelkader Botiche, qui a été libéré par son club employeur, a été approché par les dirigeants pour le convaincre de porter le maillot d'El Hamri. Par ailleurs, la direction oranaise compte procéder au paiement des joueurs avant le déplacement de Tizi. Ces derniers toucheront deux mensualités. Tout dépendra du montant des apports des trois sponsors, Hyproc, Tosyali et l'APC d'Oran.

Benrezoug de retour

Les dirigeants du Mouloudia d'Oran ont engagé avant-hier l'attaquant Hakim Benrezoug qui est un pur produit de l'école oranaise. Libre de tout engagement avec son club, l'US Biskra, qu'il avait rejoint l'été dernier, le joueur a répondu favorablement à la proposition de son ancienne équipe, en signant un précontrat avec la possibilité de rejoindre le Mouloudia d'Oran cet hiver, dans le cas où on ne parvient pas à enrôler un attaquant de valeur. "J'ai répondu favorablement à la demande des dirigeants de vouloir m'engager la saison prochaine, en signant un précontrat. Je pourrais même être engagé cet hiver si jamais ils auront besoin de moi", a affirmé le joueur, avant d'ajouter : "J'ai eu une expérience enrichissante à l'US Biskra qui m'a permis de relever un autre défi. Mon retour au MCO va me permettre de progresser davantage. En tous les cas, je remercie Cherif El Ouezzani et les dirigeants du club pour la confiance placée en moi."

Un Camerounais et un Burkinabé à l'essai

La direction oranaise ne devrait plus compter sur le duo Imanioun - Barkat, car les réglements ne permettent pas aux équipes de division amateur de libérer plus de deux éléments, puisque l'IS Tighennif a déjà épuisé son quota. Entre-temps, le défenseur ivoirien qui a évoqué des problèmes familiaux a résilié le contrat le liant au club. Dans le même cadre, on vient d'apprendre qu'un attaquant camerounais et un défenseur burkinabé sont attendus demain à Oran pour effectuer des tests avec l'équipe première.

H. H.