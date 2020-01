USMBA

Les joueurs insistent pour leur argent

El Khedra pourrait connaître une phase retour très difficile, en raison de la foultitude de problèmes qu'elle vit et qui empêchent les joueurs de se concentrer sur leur sujet.

Les camarades de Belhocini, qui refusent de reprendre les entraînements tant qu'ils n'ont pas réglé leur problème d'arriérés de salaires, affirment qu'ils sont en droit de réclamer leur dû. "La balle est dans le camp de la direction. On s'est montrés patients, on a fait des sacrifices, maintenant c'est aux dirigeants de prendre leurs responsabilités. L'équipe qui avait mal entamé la saison est aujourd'hui sur le podium. A eux de tenir parole. Ils nous ont gavé de promesses non tenues, et nous sommes arrivés à un point où on ne peut plus attendre. Nous avons des familles à charge et des engagements. Nous ne réclamons que nos salaires et nos primes de victoire", ont indiqué des joueurs sous couvert de l'anonymat.

Il faut rappeler que l'équipe qui avait aligné une série de cinq victoires en coupe et en championnat a mordu la poussière face au PAC, en match de mise à jour de la 9e journée. Cette défaite est due, selon des joueurs, à la démobilisation que vit le groupe après avoir constaté que la direction n'est pas prête à tenir ses promesses. "On a observé un arrêt de travail avant de revenir aux entraînements la veille du déplacement à Alger. Maintenant, ça ne peut plus durer, on attend un geste des dirigeants", notent des joueurs qui n'écartent pas l'éventualité de voir certains de leurs camarades recourir à l'arbitrage de la CRL.

Ali A.