CRB

Au moins un titre cette saison

Après une semaine de repos, qui leur a permis de retrouver leur souffle, les joueurs du Chabab ont repris samedi en fin d'après-midi le chemin des entraînements. En l'absence de l'entraîneur en chef, qui n'a pas encore été désigné, les entraînements sont dirigés actuellement par les deux adjoints, Lotfi Amrouche et Karim Bakhti.

Après des jours mouvementés, le calme commence petit à petit à revenir au sein du groupe, puisque les joueurs sont décidés à tout mettre de côté et se concentrer pleinement sur le travail qu'ils doivent accomplir. Ils savent pertinemment que cette période de préparation est d'une extrême importance pour la seconde partie de la saison et que sa réussite est primordiale. C'est l'état d'esprit qui se dégage chez les joueurs qui doivent s'envoler demain en direction de la Tunisie pour un stage de préparation d'une durée de dix jours. Sur les lieux, ils s'attendent à un travail chargé, où aucun volet ne sera laissé au hasard. Dès la reprise, le sujet de discussion entre eux tournait surtout autour de l'identité du nouvel entraîneur, surtout que plusieurs noms ont été évoqués par les médias, sans pour autant qu'une décision ne soit prise. Les joueurs espèrent que ce dossier sera réglé avant leur départ en Tunisie pour que l'entraîneur puisse entamer son travail avec eux et leur permettre de s'adapter avec son système de travail et sa conception du jeu. Autre dossier que certains éléments attendent avec la désignation du nouvel entraîneur, c'est celui relatif à la liste des joueurs à libérer, puisque beaucoup de bruit court ici et là concernant l'identité de ceux qui ne feront plus partie du groupe. Amrouche et Bakhti ont demandé aux joueurs de ne pas penser à tous ces volets et de ne se concentrer que sur ce qu'ils doivent accomplir sur le terrain pour avancer dans le travail dans le but de reprendre la compétition en possession de tous leurs moyens. Ceci étant donné, s'accorde-t-on à dire, que la suite du parcours s'annonce des plus ardues pour atteindre l'objectif tracé par la direction du groupe Madar-Holding, qui est de terminer la saison avec au moins un nouveau titre dans le palmarès du club. Les joueurs savent ce qui les attend et se disent tous prêts à relever le défi et à répondre favorablement aux attentes de leur direction et de leurs supporters.

Belhadj, nouveau préparateur physique

La direction du CRB tient le nouveau préparateur physique, en remplacement de Kamel Boudjenane. Il s'agit de Hacène Belhadj, qui se serait engagé officiellement. Il s'agit, en réalité, d'un retour au bercail pour celui qui a déjà occupé ce poste du temps du président Mohamed Bouhafs, avant d'aller au NAHD comme entraîneur de l'équipe réserve. Cette piste a été validée par le directeur sportif du Chabab, Toufik Kourichi, qui avait déjà travaillé avec lui au NAHD ainsi qu'au niveau de la direction technique nationale.

Paul Put n'a pas signé

Dans la soirée de samedi, un site sportif spécialisé a annoncé la signature de l'entraîneur belge, Paul Put, avec le CR Belouizdad, appuyant cette information par une lettre signée par les responsables belouizdadis afin que le concerné puisse récupérer son visa et rentrer en Algérie. Mais en réalité, cela n'a rien de vrai. En effet, le document présenté par le site en question est l'invitation que les Belouizdadis avaient envoyée au Belge à la fin du mois de décembre dernier, avant que cette piste ne tombe à l'eau, "pour des raisons administratives". Ce qui est sûr, c'est que "Paul Put ne sera pas le nouvel entraîneur du CRB, du moins pas pour cette saison".



Les blessés de retour

Le staff médical du Chabab a rassuré Amrouche et Bakhti, les joueurs blessés sont désormais complètement rétablis et peuvent prendre part au stage de Tunisie, sans le moindre souci. Il s'agit de Aïboud, Selmi et Bousseliou. Chose qui devrait arranger les affaires du staff technique pour bénéficier de tous les joueurs et assurer la préparation la plus complète qu'il faut. Même chose pour Soumana qui, comme déjà rapporté par nos soins, est parti pour rester avec le groupe lors de la seconde partie de la saison.

Trois matchs amicaux au programme

Les Belouizdadis devraient disputer trois matchs amicaux durant leur séjour en terre tunisienne. Selon certaines sources, le directeur sportif, Toufik Kourichi, a tout conclu dans ce sens, alors que l'identité des adversaires n'a pas été dévoilée. Un nombre de rencontres suffisant et qui devrait arranger le staff technique et son nouvel entraîneur, sachant que le stage durera 10 jours, ce qui fera donc un match tous trois jours.

S. T.