ESS - Après trois défaites et un nul à Bologhine

Les Noir et Blanc chassent le signe indien

Jeudi, l'Entente de Sétif a réussi une excellente performance au stade Omar-Hamadi de Bologhine, en allant s'imposer devant le Mouloudia d'Alger sur le score de deux buts à un. Une victoire, la première de la saison à l'extérieur, intervient après cinq déplacements infructueux à Alger, dont quatre à Bologhine.

En effet, les Noir et Blanc n'avaient récolté qu'un seul point de leurs cinq déplacements, avec un nul arraché devant le Paradou AC, contre des défaites devant l'USMA, le NAHD, la JSK à Bologhine et le CR Belouizdad au stade 20-Août. Les Ententistes ont attendu la dernière sortie du côté du stade Omar-Hamadi pour réussir une victoire ô combien précieuse, mais aussi catastrophique pour les Mouloudéens, qui ont perdu l'occasion de s'offrir le titre de champion d'hiver. Pourtant, ce sont les Algérois qui avaient ouvert la marque à la demi-heure de jeu par l'intermédiaire de Frioui. Mais la réaction des Ententistes a été instantanée, puisque Kendouci a réussi à égaliser avant la pause. De retour des vestiaires, les Sétifiens ont profité de la double sortie des défenseurs axiaux du MCA, Rebaï et Mebarakou, pour ajouter un troisième but signé la pépite sétifienne, Ishaq Talal Boussouf. Ce dernier s'est déjoué de toute la défense mouloudéenne pour envoyer le cuir hors de portée du gardien de but, Chaâl. Les hommes de Nabil Kouki auraient pu ajouter d'autres buts, notamment par l'intermédiaire de Saïdi, Ghacha et autres Djahnit. Ils ont maîtrisé le jeu et Khedaïria avait réussi son match en annihilant toutes les tentatives des attaquants mouloudéens, à l'image des essais de loin de Froui, à deux repris

Kouki : "C'est une belle victoire"

L'entraîneur de l'Entente de Sétif, Nabil Kouki, a métamorphosé le groupe depuis son arrivée. Le technicien tunisien a réussi à redonner une âme à cette équipe qui végétait dans les profondeurs du classement durant les deux tiers de la phase aller. Il a su profiter du talent de certains joueurs de la réserve et les résultats ont suivi. Face au MCA, il avait réussi à prendre le dessus tactiquement sur Mekhazni et a profité de la sortie des deux axiaux du Mouloudia. Pour le coach, la victoire vient au bon moment, surtout qu'elle permet à l'équipe de terminer la phase aller à la 5e place. "C'est une bonne victoire et elle va nous permettre de travailler avec sérénité pour être au top lors de la deuxième partie de la saison. Nous avons su gérer le match et nous avons profité de quelques faits de jeu. Ceci dit, nous n'avons à aucun moment fermé le jeu. Nous sommes rentrés sur le terrain avec l'ambition de réussir un bon résultat. Nous avons créé quelques occasions avant même le but du MCA. Malgré le fait que l'adversaire était le premier à trouver la faille, cela ne nous a pas déstabilisés. Nous sommes revenus au bon moment, grâce à Kendouci, et après la pause sur un but de Boussouf. Ce sont deux jeunes joueurs pétris de qualité. Nous aurions pu rajouter d'autres buts, mais nous n'allons tout même pas faire la fine bouche. Nous avons gagné notre premier match à l'extérieur et c'est de bon augure pour la suite", a indiqué le coach ententiste.



5e victoire d’affilée

Il faut dire que le mois de décembre et le début de janvier ont été très positifs pour l'Entente de Sétif. En effet, l'équipe phare des Hauts Plateaux, qui n'avait jamais aligné deux résultats positifs de suite depuis le début de la saison, s'est permis le luxe d'enchaîner cinq performances positives avec cinq victoires de suite. Les sétifiens ont battu l'AS Aïn M'lila (4-0) et la JS Saoura (2-0) à domicile et sont allés chercher trois victoires de l'extérieur. Après avoir arraché les qualifications en dehors de leurs bases face à la JSM Béjaïa et l'AB Chelghoum Laïd (5-1) en Coupe d'Algérie, l'ESS est allée s'imposer à Bologhine, en championnat, face au MCA (2-1).

15 buts en 5 matches

L'attaque sétifienne frappe fort en cette fin de phase aller. En effet, les camarades de Ghacha ont inscrit 15 buts en cinq matches, toutes compétitions confondues, alors que son total en 17 matches, toutes compétitions confondues aussi, est de 22 buts. Ainsi, presque les deux tiers des réalisations réussies par l'Entente en cette première partie de la saison ont été réalisés lors des cinq dernières rencontres.

3e réalisation de suite pour Kendouci

Le jeune milieu de terrain de l'ESS, Kendouci, ne cesse de gravir les échelons. Le joueur est devenu une pièce maîtresse de l'équipe depuis l'arrivée de l'entraîneur Nabil Kouki. Kendouci le lui rend bien sur le terrain. Evoluant avec aisance, il a même fait de l'ombre à certains joueurs plus expérimentés, à l'image de Djahnit, alors qu'il a fait changer de statut à d'autres, à l'instar de Draoui devenu par la force des choses remplaçant. Mieux encore, Kendouci marque des buts malgré son rôle plus porté sur la récupération. Face au MCA, il avait ouvert la marque, montrant la voie à ses camarades. Avant le match face au Doyen, il avait marqué face à l'AB Chelghoum Laïd, en Coupe d'Algérie, et devant la JS Saoura, en championnat. C'est son troisième but de suite.

But historique pour Boussouf

Le joueur n'oubliera pas de sitôt ses premiers buts avec les seniors. Promis à un avenir radieux, le jeune meneur de jeu de l'Entente de Sétif, Ishaq Talal Boussouf, n'a pas raté la sortie de Bologhine face au MC Alger pour s'illustrer. Aligné d'entrée par l'entraîneur Nabil Kouki, alors qu'il avait raté les deux précédents matches de son équipe, en raison d'une blessure au genou, le jeune milieu offensif de 18 ans s'est illustré et a montré un énorme talent. Il avait fait voir de toutes les couleurs aux défenseurs mouloudéens, avant d'inscrire le but de la victoire pour les Aigles noirs (2-1). Un but de toute beauté, son premier dans le championnat des seniors.

W. D.