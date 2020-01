CRB - On lui reprocherait son soutien à Saïd Allik

Tariket est-il devenu indésirable ?

La dernière déclaration du milieu de terrain du Chabab, Billel Tariket, qui a indiqué que le départ de Saïd Allik risque d'influer négativement sur le groupe, n'est passée inaperçue.

"Le départ de l'entraîneur Abdelkader Amrani ne risque pas d'influer négativement sur le groupe comme celui de Allik, et je sais de quoi je parle", a indiqué Tariket après la qualification de son équipe face à l'O Médéa. Dans une de nos dernières éditions, nous avions fait état d'une convocation du joueur par ses dirigeants pour expliquer ses propos et qu'il risquait même une sanction financière. Mais cela ne semble pas pour autant s'arrêter là, puisque les anti-Allik au sein même de la direction tentent de pousser le PDG du groupe Madar-Holding, Charaf Eddine Amara, à se passer des services de Tariket et le mettre sur la liste des joueurs à libérer. D'ailleurs, l'arrivée de Toufik Zerara, avant-hier, et sa signature pour les deux prochaines années, a appuyé "les détracteurs" de Allik dans leur démarche, estimant que l'équipe a recruté un joueur qui peut facilement prendre sa place ou même faire mieux que lui, selon eux. La campagne lancée contre le joueur par certains dirigeants ne semble pas pour autant gêner le concerné. Selon ses proches, il n'a rien à se reprocher et a exprimé ce que plusieurs autres joueurs avaient dit bien avant lui au PDG Amara lors de la réunion qu'ils avaient tenue avec lui. Tariket, que nous avons tenté vainement de joindre, sait pertinemment qu'il se trouve dans le collimateur de plusieurs personnes au sein du club, et se dit même prêt à partir s'il sent qu'il est devenu indésirable. "Je n'ai pas laissé le CRB tomber dans les pires moments traversés. Maintenant que l'équipe le club commence à retrouver la place qui lui sied, je suis prêt à partir en ayant l'esprit et la conscience tranquilles", aurait-il fait savoir à ses proches. Si cette campagne contre Tariket arrive jusqu'à lui coûter sa place au sein de l'équipe, alors qu'il s'agit de l'élément le plus régulier depuis plusieurs années, la situation risque de prendre une autre tournure, puisque cela serait grave, de l'avis de tous. Pour le moment, on n'est pas encore là, d'autant plus que le nouvel entraîneur ne va certainement pas accepter de céder un élément d'une telle importance au sein de l'équipe pour un motif pareil. Les jours à venir donneront pus de détails sur cette affaire.

Dumas, c'est toujours en stand-by

Jusqu'au moment où nous mettions sous presse, l'identité du nouvel entraîneur du Chabab n'était pas encore dévoilée, ni tranchée. En effet, même si la priorité va vers Franck Dumas, le cas de ce dernier est en stand-by, puisque le concerné n'a pas encore résilié son contrat avec le CA Bordj Bou Arréridj. La reprise des entraînements approche, puisqu'elle est programmée pour samedi, le stage de Tunisie aura lieu à partir du 14 du mois courant, et le Chabab reste toujours sans entraîneur, ce qui risque d'être lourd de conséquences.

Aucun joueur ne sera transféré

Des joueurs du Chabab auraient des contacts de la part de clubs tunisiens ainsi que ceux des pays du Golf, à en croire plusieurs sources. Cependant, la direction du CRB ferme d'ores et déjà la porte. Elle fait savoir qu'aucun joueur ne sera cédé sauf pour ce qui concerne ceux qui seront mis sur la liste des libérés. Nessakh, Bouchar et Sayoud, entre autres, ont été approchés par des managers qui leur ont proposé des contacts avec lesdits clubs, contre des offres financières alléchantes. Voilà donc que cette porte est définitivement fermée.

Le NAHD refuse de libérer Khacef

Comme déjà rapporté par nos soins, les Belouizdadis ont affiché leur intérêt pour le joueur du NA Hussein Dey, Nawfel Khacef, pour le recruter dès cette période hivernale. Alors que les Sang et Or étaient, dans un premier temps, prêts à le libérer en fixant même le prix de son bon de sortie, voilà que la donne a changé. Mourad Lahlou, directeur sportif du NAHD, a indiqué que le joueur n'ira nulle part quelle que soit l'offre. La situation du Nasria et le bras de fer entre les supporters et les dirigeants y est pour quelque chose dans ce retournement de situation.

La piste Haddouche écartée

Alors qu'on l'annonçait en négociations avec les responsables du Chabab, Zakaria Haddouhe, qui vient de résilier son contrat avec l'USM Alger, ne sera finalement pas belouizdadi, du moins pas pour le reste de la saison en cours. Selon certaines sources, le joueur en question n'a pas négocié avec les dirigeants du Chabab. Il a été proposé à ces derniers, lesquels ont estimé qu'il ne remplissait pas le profil recherché. Une piste donc définitivement close.

S. T