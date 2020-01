CRB - Il envisage de les imposer au nouvel entraîneur

Amara veut garder Amrouche et Bakhti

L'avenir des deux coaches-adjoint, Lotfi Amrouche et Karim Bakhti, n'est toujours pas clair, comme déjà rapporté par nos soins. Des échos parvenant de la maison belouizdadie affirment que le PDG du groupe Madar Holding, actionnaire majoritaire du Chabab, envisage d'imposer les deux techniciens en question au nouvel entraîneur. Amara aurait même affirmé que sa décision est "irrévocable".

D'après lui, les deux techniciens seront d'un grand apport pour le nouvel entraîneur afin d'atteindre l'objectif tracé qui est de terminer la saison à la première place du classement en championnat. Seulement, cela risque de poser problème avec le nouvel entraîneur, d'autant plus qu'habituellement, les coaches viennent avec leurs adjoints et refusent de se voir imposer d'autres. Cela pourrait être le cas avec Franck Dumas, qui semble être le plus proche pour succéder à Abdelkader Amrani à la tête de la barre technique. Ce dernier, lors de ses deux expériences avec la JS Kabylie et le CA Bordj Bou Arréridj, a travaillé avec les deux anciens internationaux, Slimane Rahou comme adjoint et Lounès Gaouaoui comme entraîneur des gardiens de but. Selon certaines sources proches du Français, il n'est pas contre le maintien de Bakhti, mais ne serait pas chaud pour Amrouche, pour des raisons non invoquées. Toujours est-il que le nouveau directeur sportif, Toufik Korichi, devrait trouver les mots nécessaires lors des négociations avec le futur entraîneur pour le convaincre de cette approche. Les deux actuels adjoints ne veulent pas s'en aller, certes, mais ils refusent d'être imposés au nouvel entraîneur. Ils affirment que si ce dernier fera le choix de les maintenir, cela doit se faire dans les règles de l'art. Un cas qui sera tranché dans les heures à venir, avant que le nouvel entraîneur ne signe son contrat.

"Saïd Allik peut rester avec nous"

Le PDG du groupe Madar-Holding, Charaf Edine Amara, est intervenu, lundi soir, sur le plateau d'une chaîne de télévision privée, pour commenter les dernières décisions prises. "En tant que premier responsable, je devais intervenir pour régler les choses. Pour le timing, cela importait peu, puisque le changement était inévitable. Quand, dans une société, les différents responsables ne communiquent pas, cela met un frein à son fonctionnement. Ne voyant rien avancer dans ce sens, j'ai décidé d'intervenir et de libérer quatre responsables (Allik, Sbia, Sayeh et Laroussi, Ndlr)", a-t-il indiqué. Concernant le cas de Allik, Amara dira : "Je reconnais qu'il y a eu une erreur qui a été corrigée sur place. Nous avons mis un terme à ses fonctions de directeur sportif, avant de le promouvoir au poste de directeur général. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il est toujours avec nous. S'il décide de continuer, les portes lui sont ouvertes, s'il décide de partir, nous lui souhaiterons bonne chance." Amara s'est dit outré par "la polémique" prise par cette affaire. "La presse s'est acharnée contre le groupe Madar, et certaines personnes viennent nous donner des leçons. Qu'on nous laisse travailler !", a-t-il ajouté. Enfin, le responsable belouizdadi est revenu sur le cas de l'entraîneur partant, Abdelkader Amrani, en indiquant que ce dernier n'a pas été limogé, mais que c'est lui qui a décidé de partir. "J'ai essayé de le convaincre de rester mais sa décision était déjà prise. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions."

Stage hivernal en Tunisie

Les joueurs du Chabab effectueront un stage hivernal en Tunisie, du 14 au 24 du mois courant, a annoncé lundi soir Toufik Korichi. Ce dernier a indiqué que les joueurs reprendront le chemin des entraînements samedi prochain avant qu'ils ne se déplacent, trois jours plus tard, en Tunisie. Ce stage, ajoute-t-il, devrait être dirigé par le nouvel entraîneur qui, jusqu'à l'heure, n'a pas encore été désigné.

Paul Put ne viendra pas

La direction du Chabab a fait une croix sur le recrutement du technicien belge, Paul Put, "pour des raisons administratives". Pourtant, le PDG du groupe Madar-Holding, Charaf-Edine Amara, insistait pour le recrutement de l'ancien entraîneur de l'USM Alger. Même Kourichi a appuyé cette option, après l'avoir déjà vu travailler lorsqu'il (Kourichi) était DTN alors que Paul Put était à la tête de la sélection du Burkina Faso.

Korichi réunit le staff technique

Alors qu'elle devait être préparée par Amrouche et Bakhti, la liste des joueurs à libérer ne sera rendue publique qu'après la désignation du nouvel entraîneur. Selon certaines sources, Korichi s'est réuni hier avec les deux membres actuels du staff technique, à savoir Amrouhe et Bakhti, et leur a demandé de préparer un rapport détaillé sur chaque joueur pour qu'il soit présenté, ensuite, au successeur de Amrani et c'est à ce dernier de prendre la décision qu'il jugera adéquate. Jusqu'à l'heure, le seul joueur qui a été libéré d'une manière officielle n'est autre que l'Ivoirien N'guessan.

Zerrara deuxième recrue hivernale

Après avoir fait signer, la veille, l'attaquant Mohamed Souibaâ, la direction du CR Belouizdad a engagé, hier, le milieu de terrain du CA Bordj Bou Arréridj, Toufik Zerrara. Le joueur de 34 ans, qui a déjà évolué à la JSM Béjaïa et à l'ES Sétif, a apposé dans l'après-midi d'hier sa signature sur un contrat le liant pour les deux prochaines années avec le club belouizdadi.

S. T.