CABBA - Le Français ne s'entendait plus avec Anis Benhamadi

Bouakkaz ou Aït Djoudi pour succéder à Dumas

Le technicien français, Franck Dumas, n'est plus l'entraîneur du CA Bordj Bou Arréridj. Ce dernier a signé une résiliation de contrat, juste après le match de Coupe d'Algérie face à l'AS Khroub. Il a ainsi terminé la phase aller avant de demander de partir, suite à un énorme désaccord avec le président Anis Benhamadi.

Les deux hommes n'arrivaient plus à s'entendre, ce qui a provoqué la séparation à l'amiable. Selon des indiscrétions, Dumas serait sur le point de remplacer son compatriote, Bernard Casoni, au Mouloudia d'Alger. Devant la vacance du poste d'entraîneur au CABBA, les dirigeants sont à la recherche d'un technicien pour terminer la saison. Selon nos informations, ils auraient deux noms dans leur calepin. Il s'agit de l'ancien entraîneur de la JSM Béjaïa, Moez Bouakkaz, et de l'ex-coach de l'AS Aïn M'lila, Azeddine Aït Djoudi. Reste qu'on parle plus d'un proche accord avec le Tunisien qui tiendrait la corde. Les dirigeants veulent en finir avec ce dossier afin de permettre à l'équipe d'entrer en stage de préparation durant cette trêve hivernale. Pour rappel, l'équipe phare des Bibans avait terminé la première partie de la saison à la 8e place, avec 19 points. Après avoir éliminé en 1/32 finale l'IR Mecheria sur le score de 3 buts à 1, le CA Bordj Bou Arréridj a eu quelques soucis pour se défaire de l'AS Khroub, pensionnaire de la Ligue deux professionnelle. Les coéquipiers de Si Mohammed ont eu le dernier mot grâce à un but de Amrane. Une qualification méritée pour les Bordjis, qui poursuivent leur aventure en Coupe d'Algérie, en atteignant les 1/8 finale. Les Jaune et Noir confirment leurs intentions de rester sur cette lancée et de viser un tour plus loin dans cette compétition.

Messaoudi : "Oui, on veut remporter la coupe"

Le coach intérimaire du CABBA, Karim Messaoudi, n'a pas caché son souhait de voir son équipe aller le plus possible dans cette épreuve populaire et pourquoi ne pas triompher dans cette compétition. "Nous avons affronté une bonne équipe de l'AS Khroub, qui n'a pas démérité. Nous avons réussi à marquer un but et nous aurions pu en rajouter d'autres. L'adversaire ne nous a pas vraiment mis en danger, sauf sur une ou deux occasions sur des balles arrêtées. C'est une qualification méritée face à un adversaire de Ligue deux. Nous voulons aller le plus loin possible dans cette compétition et jouer nos chances à fond. Pour ne rien vous cacher, nous voudrions bien triompher. Nous allons faire de cette compétition un objectif. Nous espérons aller jusqu'au bout de notre aventure. Nous promettons aux supporters de faire de notre mieux pour leur procurer de la joie en fin de saison, et pourquoi ne pas leur offrir le trophée de la Coupe d'Algérie", a-t-il indiqué.

Naoufel, Saïdi, Tomassi, la classe biberon de Bordj

La rencontre des 1/16 finale de la Coupe d'Algérie face à l'AS Khroub a enregistré la convocation de plusieurs jeunes joueurs. En effet, elle a connu la titularisation du jeune attaquant Naoufel. Le staff technique l'a aligné d'entrée dans le onze du CABBA. Il faut dire que le joueur n'a pas raté son baptême de feu avec l'équipe fanion. Il a réussi à tirer son épingle du jeu, en démontrant qu'il peut apporter un plus à l'équipe. C'est aussi le cas pour le jeune Saïdi, qui a fait son entrée dans le dernier quart d'heure de la partie. Ce dernier s'est distingué par de belles facettes de jeu grâce à sa technique et ses dribbles déroutants. Le jeune Saïdi a laissé une bonne impression auprès des membres de l'encadrement technique, qui vont certainement lui accorder d'autres chances à l'avenir. Par ailleurs, le jeune buteur de l'équipe réserve, Tomassi, a connu sa première convocation chez l'équipe première à l'occasion du match de coupe face à l'AS Khroub. Tomassi, ce buteur de la réserve, est promu à un radieux avenir.

El Ghomari, 1re recrue hivernale

L'attaquant de l'O Médéa et meilleur buteur du championnat de Ligue 2 professionnelle, Toufik El Ghomari, est officiellement bordji pour les deux prochaines saisons. Le contrat de cet attaquant de métier a été racheté par la direction du CABBA contre la somme de deux milliards de centimes. C'est la première recrue hivernale, en attendant d'autres nouveaux joueurs lors des prochains jours.

M. C.