MCA - Les fans réclament le titre après la déroute en Coupe arabe

Mekhazni et ses joueurs sous forte pression

Le compte à rebours pour le dernier match du MCA dans le cadre de la phase aller du championnat commence. Un rendez-vous capital pour les Vert et Rouge face à l'ESS, car s'ils l'emportent, ils s'adjugeront tout simplement le titre honorifique de champion d'hiver. Cependant, cette rencontre intervient dans un contexte particulier que raverse le vieux club de la capitale.

Le Doyen retombe à nouveau dans ses travers après son amère défaite à Blida contre le Raja Casablanca en 1/4 finale aller de la Coupe arabe, une défaite qui risque de laisser des séquelles dans la maison mouloudéenne. Il faut dire aussi cette défaite était quelque peu attendue chez les fans, notamment ceux qui ont suivi de près la sortie d'avant de leur équipe contre l'Olympique Magrane en Coupe d'Algérie. Ce match, soldé par une qualification au forceps des coéquipiers de Bendebka, a vu les gars de Bab El Oued rendre une copie très médiocre. On pensait ce jour-là que les Mouloudéens avaient l'esprit au rendez-vous arabe. Mais force est de constater que même face aux Marocains, les Algérois ont encore déçu au plus haut point. D'ailleurs, à l'issue de cette rencontre, beaucoup de fans étaient unanimes à reconnaître que leur équipe, en dépit de son effectif qui coûte des milliards à la trésorerie du club, n'arrive pas à hisser son niveau. Même les dirigeants du Doyen avaient qualifié cette rencontre de véritable test pour leur formation. Un test qui s'est avéré en fin de compte un véritable échec. Du coup, au MCA on est désormais convaincus que l'on devrait plutôt axer sur les compétitions locales. Même les supporters sont du même avis. La preuve, depuis la fin du match de samedi passé, les fans ne réclament que le titre de champion. Voilà qui met les protégés de Mekhazni sous forte pression. Le coach mouloudéen, qui est toujours en place à titre intérimaire, sait très bien que ses poulains sont en mauvaise posture et c'est ce qui le pousse à axer son travail dans la préparation du match contre l'ESS sur le plan psychologique. Même à l'issue de la partie face au Raja, il a tenté à sa manière de remonter le moral de ses capés, en vantant leur rendement, même en étant en infériorité numérique, alors que tout le monde avait constaté que les Vert et Rouge étaient passés à côté de la plaque. En tout cas, Mekhazni lui-même reconnaît que l'heure est venue pour le Mouloudia d'aller enfin chercher un titre de champion que le club n'a plus gagné depuis dix ans.

Alors que le joueur va affronter son club de cœur

Les supporters se retournent contre Djabou

Le match de jeudi prochain face à l'ESS sera très spécial pour le meneur de jeu Abdelmoumen Djabou. Ce dernier affrontera tout simplement le club de ses premières amours, un club qu'il a quitté l'été passé dans les conditions que tout le monde connaît. C'est dire que Djabou abordera ce rendez-vous avec beaucoup d'émotion. Seulement, la partie arrive dans un contexte particulier pour le vieux club de la capitale ainsi que le joueur lui-même. En effet, hormis quelques apparitions de bonne facture en début de saison, le joueur de 33 ans est en nette baisse de forme depuis quelques matchs. Cela a fini par irriter les supporters qui se sont tout simplement retournés contre lui. Son rendement samedi passé contre le Raja l'a enfoncé davantage aux yeux de la galerie mouloudéenne qui réclame désormais sa mise à l'écart du onze de départ. Mais tout le monde s'interroge aussi sur les raisons de cette baisse de régime de Djabou qui n'a que trop duré. Certains évoquent un éventuel désir du joueur de changer d'air, surtout après les récents problèmes que vient de connaître l'équipe. D'autres, par contre, pensent que le Sétifien ne se sent pas à l'aise dans son poste d'ailier droit, lui qui aime évoluer derrière l'avant-centre. Dans la foulée, on se demande si Mekhazni renouvellera sa confiance à Djabou jeudi, dans un match important face à l'ESS.

A quand un règlement intérieur ?

Tout le monde aura remarqué que le précédent match contre le Raja Casablanca a été marqué par des écarts disciplinaires de la part de certains joueurs. On a même vu des éléments s'insulter en plein match. A l'arrivée, un joueur comme Harrag a fini par être expulsé. Dans tout cela, on est en droit de penser que l'entraîneur Mekhazni, en poste à titre intérimaire, a perdu le contrôle de son groupe, ce qui rend urgent le recrutement d'un nouveau coach. Mais une question mérite d'être posée : où en est-on avec le règlement intérieur dont la première mouture a été rejetée par les coéquipiers du capitaine Bendebka ? Cela remonte déjà à quelques mois sans pour autant que la direction mouloudéenne n'élabore une nouvelle mouture. Cette situation met le club dans l'embarras, sachant que la direction doit agir suite à l'attitude de Harrag face au Raja. Un comportement qui pourrait causer tout simplement l'élimination de son équipe en Coupe arabe.

Dumas fait l'unanimité

A la recherche d'un nouvel entraîneur pour succéder au Français Bernard Casoni, la direction mouloudéenne devrait finalement opter pour un autre technicien français. En effet, c'est Franck Dumas qui tient désormais la corde. A la direction algéroise, on n'attend que la résiliation de l'ex-entraîneur de la JSK de son contrat avec le CABBA, qu'il a rejoint l'été passé pour passer avec lui aux choses sérieuses. On rappelle à ce propos que le DGS du Doyen, Fouad Sakhri, avait déjà approché Dumas dès le limogeage de Casoni, sauf qu'à l'époque, Dumas était encore lié au CABBA. Un club qu'il devrait quitter dans les prochaines heures. A noter aussi que le CRB est sur les traces du coach français.

Azzi s'en va

Comme rapporté dans notre édition de samedi, l'aventure du défenseur central Azzi avec le MCA a pris fin. Le joueur devait récupérer sa lettre de libération hier soir. Sa prochaine destination devrait être le club qatari d'Oum Sallal. Il s'agit du deuxième arrière central du Doyen à partir en l'espace de quelques jours après Chafaï qui a rejoint les Saoudiens de Damac FC.

Bourdim sur le départ

Le meneur de jeu du MCA, Ammar Bourdim, s'est absenté hier à l'entraînement, pour la deuxième fois de suite, et ce, sans aviser personne dans le club. Voilà qui a jeté le doute sur les intentions du joueur de poursuivre l'aventure avec les Vert et Rouge, lui qui a déjà émis le vœu de changer d'air, en raison du peu de temps de jeu dont il a bénéficié depuis le début de cette saison.

Casoni campe sur sa position

L'entraîneur Bernard Casoni campe toujours sur sa position de percevoir la totalité des salaires de la durée de son contrat au lieu de trois mensualités, comme proposé par Sakhri. Cette position pousse désormais le président du conseil d'administration, Achour Betrouni, à intervenir dans l'espoir de trouver un terrain d'entente avec le technicien français, et ce, en usant de ses bons rapports avec lui.

A. B.