ESS - Les partenaires de Djahnit signent leur quatrième succès d'affilée

Place au MCA

Après un début de saison des plus laborieux, l'Entente de Sétif, version Nabil Kouki, termine bien l'année 2019 et entame le nouveau cycle sur une bonne note. Il faut savoir que les partenaires de Djahnit signent leur quatrième succès d'affilée dont deux en Coupe d'Algérie et de fort belle manière.

Après avoir battu la JSM Béjaïa dans son antre, non sans difficulté, les Ententistes poursuivent leur bonhomme de chemin. Il faut dire que l'appétit vient en mangeant et le déplacement des Noir et Blanc à Chelghoum Laïd, pour y affronter l'Amel local, était une réelle curiosité pour les spécialistes. Devant une formation prenant de plus en plus de plaisir à jouer ensemble, l'ESS n'a pas laissé de place au doute. Enchaînant leur quatrième victoire, les Ententistes marquent de nouveaux points et donnent de l'espoir à leurs supporters. Il faut savoir que c'est la première victoire réalisée par l'Entente cette saison en dehors de ses bases. Pour le troisième match d'affilée, le coach, ayant sans nul doute trouvé son onze de base, a reconduit à un joueur près l'effectif qui avait croisé le fer avec l'ASAM, la JSS et la JSMB. Pour la première fois de l'exercice, le noyau du onze sétifien n'est pas chamboulé. Amir Karaoui, qui a mis du temps pour retrouver le rythme et ses repères, gagne des galons et une place au niveau de l'entrejeu, aux côtés du jeune Kendouci, un jeune talent qui a pu déloger Sidhoum, obligé d'aller voir ailleurs. Le rendez-vous de Chelghoum Laïd permet donc aux Ententistes de bien préparer le difficile déplacement où les attend de pied ferme, jeudi 9 janvier, le MCA à Omar-Hamadi, pour le compte de la mise à jour du calendrier. N'ayant rien à voir avec les précédentes sorties, le classique MCA - ESS ne sera en aucune manière une quelconque partie de plaisir. Enjeu oblige, les retrouvailles entre Sétifiens et Mouloudéens seront, le moins que l'on puisse dire, compliquées pour l'Entente n'arrivant pas, cette année, à réaliser de bons résultats à Bologhine où la chance, la baraka et l'efficacité lui ont tourné le dos. La formation sétifienne a besoin d'un maximum de points pour s'éloigner de la zone rouge et continuer sur sa lancée. Même si la mission s'annonce compliquée face à un adversaire cloué, lui aussi, au pilori, les hommes de Kouki doivent mettre à profit cette rencontre référence pour consolider leur bonne santé de l'heure, confirmer leur sursaut d'orgueil et boucler la phase aller sur une bonne note, en attendant la deuxième manche de la saison et la fin du mercato hivernal qui risque d'être compliquée car l'Entente qui attendait avec impatience l'augmentation du nombre des nouvelles recrues aura du mal à choisir deux nouveaux joueurs qui s'ajouteront au défenseur Mohamed Benyahia.

Kenniche sacrifié ?

La décision du bureau fédéral, qui n'a pas autorisé l'augmentation du nombre de licences en prévision du mercato hivernal, risque de rendre difficile le recrutement du défenseur Riyad Kenniche, qui s'entraîne avec l'équipe depuis le début de la saison. Ainsi, l'option d'une 4e voire 5e licence tombée à l'eau, oblige ainsi les responsables à bien choisir le profil du joueur qui manque réellement à l'effectif. Il faut dire aussi que la commission médicale de la FAF a donné son feu vert à Ferhani pour reprendre le travail avec ses camarades.

Trois joueurs ont marqué 12 buts en 4 matches

En inscrivant respectivement leur 2e, 4e et 6e buts en un laps de temps court, les Kendouci, Ghacha et Touré retrouvent le sens du but. Au grand bonheur de leurs supporters qui n'ont pas raté l'occasion de parcourir les 75 km séparant Sétif de Chelghoum Laïd. Il faut dire que l'Entente a inscrit 12 buts lors des quatre dernières rencontres, deux en championnat et deux en Coupe d'Algérie.

Sidhoum signe au MCO

Le milieu de terrain de l'Entente de Sétif, Sidhoum, dont le contrat a expiré dernièrement, s'est engagé avec le MC Oran où il vient de signer un bail de deux ans. Le milieu de terrain a eu du mal à s'imposer au sein de la formation sétifienne malgré son immense talent. Il faut savoir que les dirigeants ont tenté de lui faire prolonger son contrat, mais le joueur avait refusé, voulant certainement chercher un club où il pourrait s'affirmer.

W. D.