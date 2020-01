JSK

Mellal : "Tournons la page de Casa !"

Accusé par certaines personnes d'avoir reçu l'argent du transfert de Chetti sur un compte à Dubai, le président Mellal a annoncé sur une radio Web que tout ce qui a été dit à ce sujet était faux et qu'il invite certains fans à se rendre avec lui à la banque où le compte du club est domicilié pour leur montrer que l'argent a été bel et bien reçu par la JSK.

"J'invite certains fans à venir ce lundi à la banque où le compte du club est domicilié pour leur montrer que l'argent du transfert de Chetti a été bel et bien reçu par la JSK. Je ne suis pas obligé de le faire, mais je le ferai par souci de transparence, et ce, en présence d'un huissier de justice. On a reçu 50% de l'argent du transfert de Chetti en dinars et 50% en euros", a annoncé le président Mellal, avant son retour au pays. Il a toujours refusé de dévoiler le montant des transferts de Chetti et de Boukhenchouche, mais comme il a été acculé par les supporters ces derniers jours, il a promis de tout balancer sur le transfert de Chetti. Revenant sur les événements de Casa, s'étant rendu compte qu'il avait tenu des propos très durs après la bagarre qui a éclaté entre lui et un groupe de supporters, Mellal affirme qu'il a décidé de tourner la page. "Je ne parlerai plus de ce qui s'est passé à Casablanca, car j'ai décidé de tourner la page. J'ai beaucoup parlé de ça et ce qui compte pour moi maintenant, c'est l'avenir de l'équipe. Je suis un rassembleur et je tends ma main à tout le monde."

Souibah et Tebbi arrivent

Comme annoncé dans notre dernière édition, l'ancien attaquant de l'ESS, Souibah, devrait signer à la JSK dans les prochaines heures. Contacté par les responsables des Canaris dans la journée de mercredi dernier, celui-ci serait très chaud à l'idée de porter le maillot kabyle. Jusqu'à hier après-midi, il n'avait pas encore rencontré Mellal, mais il devrait négocier avec lui dans les prochaines heures. Après l'échec des négociations avec Yahia Cherif, Bouguelmouna et Chenihi, le boss n'a pas d'autre choix que de convaincre Souibah s'il veut renforcer son compartiment offensif en ce mercato hivernal. Souibah ne serait pas le seul attaquant à renforcer l'effectif de la JSK en ce mois de janvier, puisqu'on parle aussi de son équipier à l'ESS, Tebbi. Ce dernier lui aussi a été libéré par les dirigeants de son club pour insuffisance technique, mais certains responsables de la JSK pensent qu'il pourrait être d'un bon apport pour leur équipe. Il y a aussi Haddouche auquel ils s'intéressent, mais ils n'ont pas encore pris attache avec lui pour le moment. Les supporters exigent un recrutement de qualité, mais les dirigeants avouent qu'il n'y a pas de bons joueurs sur le marché et qu'il leur est difficile de trouver des éléments qui pourraient apporter un plus à leur équipe.

Juma et El Tubal créent la polémique

Une folle rumeur a circulé avant-hier, selon laquelle la direction aurait décidé de libérer ses deux joueurs étrangers, à savoir le Kenyan Juma et le Libyen El Tubal. Le premier est toujours indisponible pour cause de blessure et le second n'est toujours pas qualifié. Les supporters conseillent aux dirigeants de libérer ces deux joueurs et de mettre le paquet afin de recruter un grand attaquant africain, mais Mellal ne s'est pas encore prononcé sur la question. Les supporters ne voient pas l'utilité de la présence de ces deux joueurs, du moment qu'ils ne jouent pas, l'un pour cause de blessure et l'autre en raison du veto des responsables de l'Ittihad de Tripoli à sa qualification avec les Canaris. La polémique ne cesse d'enfler à propos de ces deux éléments et pour calmer un peu les fans, un site proche de la direction a annoncé que Juma et El Tubal seront libérés prochainement.

Coupe d'Algérie

Les 1/8 finale en ligne de mire

Bien que le tirage au sort de la Coupe d'Algérie ne soit pas clément avec son équipe, le président Mellal ne croit qu'à la qualification. "Il faut qu'on batte l'ASAM. Il est important pour nous d'entamer la nouvelle année avec une qualification en Coupe d'Algérie afin de préparer le match retour face au Raja Casablanca dans de bonnes conditions", espère le boss kabyle.

Dans une intervention à la Radio

Aït Djoudi : "Hannachi a le droit de parler de son club"

Intervenant sur les ondes la Radio nationale, l'ancien entraîneur des Canaris, Azeddine Aït Djoudi, a adressé quelques flèches au président Mellal, en affirmant que les supporters de la JSK veulent des titres et non pas des promesses. En désaccord avec lui depuis la destitution de Sadmi, Aït Djoudi n'a pas raté son passage à la radio pour régler ses comptes avec le président Mellal. "Le président Mellal a fait beaucoup de promesses aux supporters et il ne les a pas tenues. Les fans veulent des titres et non pas des promesses. La force de la JSK réside dans ses supporters, or ces derniers n'ont plus confiance en le président Mellal. L'image du club a été beaucoup ternie par ce qui s'est passé au Maroc. J'ai constaté qu'il y a des manques dans tous les compartiments et ce n'est pas avec l'effectif actuel que la JSK peut prétendre aller loin en Champions league africaine", a déclaré Aït Djoudi qui a pris la défense de l'ancien président, Mohand Chérif Hannachi. "Hannachi a le droit de parler du club", a-t-il dit.

