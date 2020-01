CABBA

Poursuivre l'aventure en coupe

Le CA Bordj Bou Arréridj possède une belle occasion pour assurer une qualification en 1/8 finale de la Coupe d'Algérie. Après avoir passé l'écueil de l'IR Mecheria sur le score de 3 buts à 1, les Bordjis affronteront samedi au stade 20-Août 55 l'AS Khroub, un club de deuxième division.

Sous la conduite du coach intérimaire, Larbi Mestoura, les Khroubis vont tenter de réaliser l'exploit. Qualifiée difficilement aux dépens de la JS Bordj Menaïel (2-1), un pensionnaire de la Ligue inter-régions, l'ASK n'aura pas la tâche facile face à une bonne formation de Bordj, qui aura de surcroît l'avantage du terrain et du public. La mission sera d'autant plus ardue puisque exception faite des deux succès enregistrés en Coupe d'Algérie (dernier tour régional et 1/32 finale) face à de "petites" équipes, l'ASK peine terriblement en championnat de la Ligue 2, depuis plusieurs semaines, elle qui a bouclé la phase aller sur une série de sept matchs sans succès (4 nuls et 3 victoires), ce qui n'est pas pour rassurer avant d'en découdre samedi avec le CABBA. Un match que les camarades du capitaine Aroussi ne veulent pas rater et feront le nécessaire pour continuer l'aventure dans cette compétition populaire. Les poulains de Franck Dumas sont animés d'une grande volonté et veulent coûte que coûte aller le plus loin possible dans cette compétition qui fait rêver d'ores et déjà la famille sportive du CABBA. Les supporters bordjis, contents de voir leur équipe qualifiée aux 1/16 finale, rêvent d'ores et déjà du trophée. Mais il est encore prématuré, car il faut tout d'abord éliminer l'AS Khroub, pensionnaire de la Ligue 2, qui ne sera pas facile à manier. Les Criquets jaunes sont optimistes et confiants de voir leurs favoris passer l'écueil de l'ASAK avec succès. Les supporters promettent de répondre présent samedi et d'envahir les gradins du stade 20-Août 55 de Bordj Bou Arréridj. A signaler que le match CABBA - ASK est programmé samedi 4 janvier. Le coup d'envoi sera donné à 15h. C'est ce qui a été annoncé sur le site de la FAF.

Aroussi : "La qualification ne nous échappera pas"

Le capitaine du CA Bordj Bou Arréridj, Aroussi, estime que ses coéquipiers et lui sont déterminés à arracher la qualification aux 1/8 finale et croit dur comme fer de pouvoir passer l'écueil de l'AS Khroub. Il estime que même si ses camarades et lui doivent faire montre de plus de vigilance, il faudrait profiter du déroulement de la rencontre à domicile pour assurer le passage au prochain tour. "Après notre qualification arrachée face à l'IR Mecheria, l'appétit vient en mangeant, comme on dit. Nous voulons bien aller encore loin dans cette compétition. Maintenant, nous savons que notre mission sera encore plus difficile face à l'AS Khroub. Mais nous allons jouer chez nous et devant nos supporters. La qualification ne doit pas nous échapper. Nous respectons l'AS Khroub et ce sera un derby entre deux équipes de l'est du pays, mais notre adversaire n'a rien à espérer et la qualification sera de notre côté", a indiqué le capitaine des Jaune et Noir.

Gaâgaâ suspendu

Le milieu de terrain Ahmed Gaâgaâ qui a écopé d'un avertissement face à l'IR Mécheria, sera le grand absent face à l'AS Khroub pour cause de suspension. C'est son 4e avertissement de la saison. Gaâgaâ sera de retour à la compétition lors du premier match de la phase retour, face au CR Belouizdad.

Le match retransmis en direct

Le derby de l'Est au programme de ces 1/16 finale, qui opposera le CABBA à l'ASK, est concerné par la retransmission sur le petit écran. Ainsi, les supporters qui ne pourront pas effectuer le déplacement au stade pourraient regarder le match à la télé.

Boukouassa au sifflet

La Commission d'organisation de la Coupe d'Algérie a désigné le trio arbitral pour la rencontre CABBA - ASK. Il s'agit de l'international Lyes Bekouassa, comme arbitre directeur. Il sera secondé de Gourari et Slimani.

H. C.