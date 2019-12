JSK - Après son accrochage avec des supporters à Casa

Mellal : "Je n'ai fait que réagir à la provocation"

Le président Chérif Mellal tente de rejeter la responsabilité de ce qui s'est passé à Casablanca sur certains supporters qu'il accuse d'avoir insulté et provoqué les dirigeants. S'exprimant sur une Radio Web, Mellal a nié avoir agressé un supporter dans la nuit de vendredi à samedi, en affirmant que les personnes qui s'étaient regroupés devant l'hôtel où l'équipe était logée ne représentaient pas les supporters de la JSK.

"Il y avait une dizaine de supporters qui étaient venus spécialement pour nous insulter. Ils ont commencé à s'en prendre à nous au stade, et ce, en présence des familles, mais on n'a pas réagi. On a accepté de travailler dans ce milieu malsain et il faut qu'on supporte tout. Mais deux heures plus tard, ces personnes se sont présentées devant notre hôtel et elles ont commencé à nous insulter et à nous provoquer. Je n'ai fait que réagir à la violence de certains pseudos supporters, car ces derniers ne représentent pas les vrais supporters de la JSK qui sont sportifs. Lorsqu'on vient chez toi pour tenter de t'agresser, tu es obligé de réagir. Je n'ai jamais agressé un vrai supporter et je ne le ferai jamais", a tenté de se justifier le président des Canaris. Au lieu de présenter ses excuses par rapport à ce qui s'est passé au Maroc, Mellal crie à la manipulation. "J'ai toujours dit que la JSK sans ses supporters n'est rien. Il y a une grande manipulation, car l'équipe n'a pas participé à une compétition continentale pendant 10 ans et que certaines personnes appellent à la violence, je pense qu'il y a une grande manipulation. On ne doit pas laisser ces personnes venir au stade et c'est pour cela que j'appelle les supporters à l'union. Il y a des vidéos qui confirment mes dires. Je leur ai même offert des tickets et j'ai tout fait pour les mettre dans de bonnes conditions, mais je n'accepte pas qu'on nous insulte comme ils l'ont fait à l'hôtel", a affirmé le boss kabyle.

"Certains veulent diviser les supporters"

"Je dérange et le retour de la JSK dérange aussi. Ces personnes que j'accuse de faire dans la manipulation veulent diviser les supporters. On a essayé de créer un comité de supporters, mais ces derniers sont divisés. Il faut qu'on crée un comité de supporters pour combattre ces gens là. On ne doit pas céder le terrain à ces gens-là."

"Je veux ramener les meilleurs joueurs"

Ayant toujours refusé de casser sa tirelire pour renforcer son effectif avec de grands joueurs, le premier responsable de la JSK a déclaré dans la soirée d'avant-hier qu'il a contacté plusieurs joueurs et qu'il attend qu'ils récupèrent leurs libérations pour finaliser avec eux. "Je veux ramener les meilleurs joueurs, mais il n'y en a pas sur le marché. On a ciblé quelques éléments et on attend qu'ils récupèrent leurs libérations pour officialiser avec eux", a-t-il dit.

"Nos chances de qualification pour les ¼ sont intactes"

Sous pression notamment après ce qui s'est passé à Casablanca, le président Mellal sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur, surtout que les supporters l'attendent au tournant. "On a fait une belle première mi-temps face au Raja, mais on a encaissé deux buts en deuxième mi-temps. Sur le premier, les joueurs m'ont dit qu'ils avaient cru qu'il y avait une position d'hors jeu. Les joueurs du Raja étaient mieux que nous et on n'a pas à rougir de cette défaite. Il nous reste trois matches dont deux à domicile et si on bat le Raja Casablanca le 10 janvier chez nous, on se relancera dans la course à la qualification. Nos chances de qualification sont intactes et on fera tout pour passer aux ¼ finale. Pour le match de la Coupe d'Algérie face à l'ASAM, il faut qu'on fasse le maximum pour arracher la qualification au prochain tour. En championnat, on a deux matches en retard et on fera tout pour les gagner", a promis Mellal.

En plus de Yahia Chérif

Boutmene et Belmokhtar pistés

Pour tenter de calmer les supporters qui réclament un recrutement de qualité en ce mercato hivernal, le président kabyle est sur les traces de l'attaquant du NAHD, Boutmene, et Belmokhtar. Aussi, il est toujours en contact avec l'attaquant de la JS Saoura, Sid Ali Yahia Chérif, qui n'a pas encore récupéré sa lettre de libération. Sa priorité est de finaliser avec Yahia Chérif, mais ce dernier ne fait pas l'unanimité chez les supporters. Boutmene et Belmokhtar sont aussi sous contrat avec leurs clubs, mais les responsables de la JSK espèrent qu'ils officialiseront au moins avec l'un d'eux. Ils ont aussi contacté Zerdoum, mais ce dernier fait l'objet de plusieurs convoitises en ce mercato hivernal.

Renaï vers le MOB

Comme rapporté dans nos précédentes éditions, le jeune Anis Renaï devrait rejoindre le MOB dans les jours à venir. Inutilisé par l'entraîneur Hubert Velud lors de la première manche du championnat, les dirigeants de la JSK veulent le prêter au MOB pour lui permettre d'avoir du temps de jeu.

D. K.