ESS

L'effectif a besoin de renfort

Le onze sétifien s'est qualifié au prochain tour de la Coupe d'Algérie qu'il devra, une fois de plus, disputer en dehors de ses bases. Il est vrai que l'obtention du ticket consolide la confiance et booste le moral d'un effectif qui commence à peine à retrouver ses esprits, mais il faut avouer que l'équipe a eu du mal à se défaire d'un adversaire logé dans les profondeurs du classement de la Ligue 2.

Le compostage du fameux sésame qui lui permet en outre de poursuivre l'aventure en coupe, ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Les hommes de Nabil Kouki se sont, le moins que l'on puisse, compliqués l'existence et ont failli jouer avec le feu et commettre l'irréparable. N'ayant rien gagné pour le moment, les partenaires de Karaoui, qui devaient gérer le match, le plier avant les prolongations et mettre à profit leur progression et les bienfaits des deux derniers résultats pour en finir avec un adversaire rongé par des problèmes internes, se sont malheureusement distingués par les récurrents déchets techniques et un nombre incalculable d'occasions ratées. Oubliant que le football est synonyme de performances, les Ententistes soufflant, une fois de plus, le chaud et le froid, n'arrivent toujours pas à enchaîner trois ou quatre bons matches de suite. Avec ces innombrables maladresses devant les bois adverses et les interminables bévues d'un axe défensif des plus perméables, l'Aigle noir ne va pas sortir la tête de l'eau de sitôt. Un renforcement au niveau de tous les compartiments est impératif car l'équipe manque réellement de punch. Avant d'aborder la deuxième étape de l'exercice, les Noir et Blanc devront négocier les deux importantes étapes du début de 2020, dans un intervalle de cinq jours. Avant de croiser le fer avec le MCA, le 9 janvier pour le compte de la mise du calendrier à Omar-Hamadi où l'ESS n'a pas réussi, cette année à laisser ses empreintes, l'Aigle noir devrait se déplacer le 4 janvier à Chelghoum Laïd pour y affronter l'Amel Baladiat Chelghoum Laïd, un pensionnaire de la division nationale amateur, pour le compte des 1/16 finale de dame Coupe. Pour bien négocier ces deux sorties et mettre une croix sur la décevante copie présentée à Béjaïa, les Ententistes doivent retrousser les manches et montrer de quel bois ils se chauffent.

La liste des libérés se précise

La première recrue du mercato hivernal, Benyahia, a signé un contrat de deux ans pour 180 millions de centimes/mois. Le joueur doit prendre son mal en patience et attendre le coup de starter de la phase retour, laquelle ne sera pas de tout repos pour le onze phare d'Aïn El Fouara, pour pouvoir prendre sa place dans le onze ententiste. Le club prépare une liste de joueurs qu'il devrait libérer. A ce sujet, nous apprenons que Souibaâ, Tebbi, Rahba, Djahli, Charama, Harikeche et probablement Arribi et Debbari sont cités parmi les joueurs dont le coach compte se séparer de leurs services.

Pour renflouer les caisses

Bouguelmouna et Boussouf seront transférés

A propos de Bouguelmouna, jouant au malade imaginaire, on parle d'un éventuel transfert qui ferait du bien aux caisses du club, en attendant du concret à propos du départ de Boussouf à Monaco.

Feu vert pour le retour de Ferhani

Après une absence de plus de trois mois, le latéral gauche, Houari Ferhani, a reçu le feu vert pour retourner dans les stades, alors que certaines informations l'annonçaient fini pour la pratique du football. Ayant souffert de problèmes cardiaques et après avoir effectué des tests approfondis, les médecins ont confirmé sa capacité à rejouer après avoir récupéré complètement. Le retour de Ferhani à l'ES Sétif été accueilli favorablement par les supporters et surtout l'entraîneur Nabil Kouki, sachant que l'équipe a énormément souffert sur le côté gauche de la défense.

W. D.