ESS - Il a signé un contrat de 18 mois

Benyahia, première recrue hivernale

L'Entente de Sétif tient sa première recrue hivernale. Il s'agit de l'ancien défenseur de l'USM Alger, Mohamed Benyahia, qui s'est engagé vendredi en fin d'après-midi en faveur des Noir et Blanc. Le joueur a signé un contrat de 18 mois.

Benyahia a quitté l'USMA l'été dernier pour salaires impayés. Resté sans club depuis, il a été contacté par les responsables de l'Entente, qui sont à la recherche d'un joueur de métier dans l'axe de la défense. Une bonne recrue pour l'équipe sétifienne qui a montré beaucoup d'approximations au niveau de la charnière centrale où ni Laribi ni Bekakchi n'ont convaincu. D'ailleurs, si l'ESS possède la deuxième meilleure attaque de la phase aller, le paradoxe c'est qu'elle est l'une des plus mauvaises défenses du championnat. L'arrivée de Benyahia pourrait régler la situation, mais reste à savoir dans quel état physique il se trouve. Rester sans compétition pendant plus de six mois pourrait être préjudiciable à tout footballeur, mais le joueur affirme qu'il ne s'est pas arrêté pendant sa "trêve" forcée. Il aura l'opportunité de travailler avec le groupe lors du stage hivernal qui débutera le 10 janvier en Espagne. Benyahia ne sera pas qualifié pour le match retard face au MC Alger, prévu le 9 janvier et ne sera pas aligné lors du match des 1/16 finale de la Coupe d'Algérie. A signaler que les dirigeants poursuivent leur opération recrutement où ils s'attaquent au renforcement du compartiment du milieu de terrain et de l'attaque. Les responsables ententistes veulent un milieu de terrain récupérateur et un attaquant de couloir. Plusieurs noms ont été proposés à la direction.

"Un honneur de porter le maillot de l'Entente"

Le nouveau joueur de l'ESS, Mohamed Benyahia, s'est exprimé après la signature de son contrat. Il estime qu'il ne sera pas dépaysé dans un championnat qu'il connaît très bien après, avoir porté les maillots du MC Oran et de l'USM Alger. "J'ai déjà joué dans deux grands clubs, maintenant je m'engage dans un autre club huppé du football national. C'est un honneur de porter le maillot de l'ESS. Je ferai tout pour être à la hauteur des espérances des dirigeants et des supporters", a-t-il déclaré.

Boulahia sur les tablettes

Formé à l'Atlético Madrid, l'attaquant algérien Mohamed Zakaria Boulahia n'arrive pas à relancer sa carrière, même s'il s'était engagé en faveur de l'équipe de Levante. L'Algérien veut tenter un nouveau challenge et c'est à l'Entente de Sétif qu'il pourrait rebondir. Le joueur a remis son passeport aux responsables de l'Entente pour être du voyage en Espagne, en prévision du stage d'hiver. Boulahia n'a pas réussi à s'imposer au sein de son équipe, Albacete, ce qui avait poussé les responsables de ce club à le mettre au service de la deuxième équipe. L'Algérien a disputé 7 matches, mais n'a pas pu intégrer l'équipe première. Il n'a pas également inscrit de but en cette première partie de la saison. Il faut savoir que Boulahia était convoité par le MCA l'été dernier.

Khedaïria suspendu en 1/16

Le gardien de but, Sofiane Khedaïria, ne sera pas concerné par le match des 1/16 finale de la Coupe d'Algérie, le 4 janvier. Ce sera l'occasion à l'entraîneur Kouki de faire appel au keeper de l'équipe nationale olympique, Daâs, pour reprendre sa place, lui qui avait débuté la saison en tant que numéro un.

W. D.