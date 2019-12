ESS

Passer l'écueil de la JSMB

L'Entente, qui vient de boucler la phase aller avec deux succès de suite, va devoir affronter, aujourd'hui, la JSM Béjaïa, dans son antre de l'Unité maghrébine, pour le compte des 1/32 finale de la Coupe d'Algérie. Ce sera une affiche très attendue, qui verra les Béjaouis, lanterne rouge de la Ligue 2 et malheureux finalistes de la dernière édition, en découdre avec un des spécialistes par excellence de l'épreuve et pensionnaire de l'élite, l'ESS.

Pour rappel, les Béjaouis, à l'instar de leur adversaire du jour, ont déjà gagné le trophée en 2008 et atteint la finale l'exercice dernier, perdue face au CRB. Bien que l'ESS pèse plus lourd avec ses 8 titres et ses nombreuses finales, personne ne pourra avancer le moindre pronostic. Certes, la JSMB ne part pas favorite, même si elle aura l'avantage du terrain et du public, mais tout peut arriver, surtout que l'ESS peine cette saison, notamment à l'extérieur où elle n'a ramené qu'un seul point de ses différents déplacements en championnat. Cela pourrait constituer des atouts non négligeables pour les Béjaouis afin de créer la surprise. En tout cas, les gars de Yemma Gouraya y croient fort, même si la priorité demeure le championnat où l'équipe devrait tout faire pour éviter la relégation. Il faut noter que le hasard a fait que les deux équipes se retrouvent en Coupe d'Algérie, moins d'une année après leur dernière confrontation dans la même épreuve. Des retrouvailles particulières, puisque la JSMB avait réussi l'exploit, en avril dernier, d'éliminer l'Entente en ½ finale. Une performance qu'elle compte bien rééditer. Craignant la réaction de l'adversaire qui voudrait sans nul doute faire de ce rendez-vous un tremplin pour relancer sa saison, le coach ententiste, Nabil Kouki a maintes fois mis en garde ses hommes contre le moindre excès de confiance qui risquerait de leur coûter cher. Les retrouvailles avec cette vieille connaissance n'auront rien d'une petite balade.

Kouki : "Une équipe à prendre au sérieux"

Nabil Kouki met en garde ses joueurs contre tout excès de confiance. "Même en Ligue 2, la JSMB reste une grande équipe qui développe du beau football. Pour une multitude de raisons, ce match de coupe qu'on est obligés de jouer hors de nos bases sera difficile et indécis. Pour éviter le moindre effet de surprise, les joueurs qui retrouvent petit à petit la confiance et leurs repères ont été avertis. Ils savent ce qui les attend et ce qu'ils doivent faire dans un match de coupe, n'obéissant à aucune logique. Conduit par un bon coach que nous connaissons, l'adversaire qui a tout à gagner dans une telle confrontation ne sera pas facile à jouer, sachant qu'il bénéficiera de l'apport du terrain et du public. Pour que nous puissions continuer notre évolution, le groupe connaît le chemin à prendre", a souligné le coach ententiste.

Bouakkaz : "La coupe est une autre histoire"

L'entraîneur de la JSMB, Moez Bouakkaz, même s'il affirme que le plus important pour lui et son équipe reste le championnat, il n'en demeure pas moins qu'il abordera cette rencontre avec l'ambition de jouer ses chances à fond. "La Coupe d'Algérie est une autre paire de manches. Certes, la priorité est pour le championnat, mais cela ne nous empêche pas de défendre nos chances pour réussir un parcours honorable dans cette compétition. Nous allons affronter une grande équipe de l'ESS et préparer ce rendez-vous avec l'intention de nous qualifier", a-t-il indiqué.

Nemdil de retour, Boussouf le grand absent

Nemdil vient de purger ses deux matches de suspension et sera présent aujourd'hui face à Béjaïa, tandis que le grand absent sera Boussouf. Le match sera marqué également par l'absence du public sétifien, privé de déplacement en raison des incidents qui se sont produits lors du dernier match entre les deux équipes en demi-finale de la Coupe d'Algérie.

W. D.