Résiliation à l'amiable du contrat de Lavagne

La direction de l'ENTP a décidé la résiliation officielle du contrat de l'entraîneur du CSC, Denis Lavagne. La décision a été prise hier matin où le directeur sportif, Nacer Medjoudj, avait signé la résiliation à l'amiable. L'entraîneur empochera une indemnité de départ de trois mois de salaire, alors que son adjoint, Karim Khouda, va diriger l'équipe.

Khouda va manager l'équipe lors des deux matches de Coupe d'Algérie et la rencontre en retard face au Paradou AC. Il faut dire que les choses étaient prévisibles depuis quelque temps. La défaite face au MCA, la première cette saison à domicile, n'est pas passée sans réaction des supporters constantinois. Pour ces derniers, il ne fallait surtout pas perdre face au vieux club de la capitale. Les fans du CSC ont exprimé leur colère après la défaite, en signe de mécontentement devant le rendement des joueurs dans ce match, en plus du fait que l'entraîneur Lavagne n'avait montré aucun plan dans sa manière de jouer où son équipe a été largement dominée par un adversaire plus volontaire. Les supporters ont versé leur colère aussi sur l'administration qui, d'après eux, n'a pas assumé ses responsabilités en effectuant un recrutement loin des espérances lors du mercato estival, ce qui a fait l'équipe a montré un visage pâle tout au long de la phase aller. Le compteur du CSC est bloqué à 19 points, se positionnant à la 6e place, à égalité de points avec l'ASAM et la JSS, et avec dix points de retard sur le leader, le CRB. Un résultat qui donne un coup de frein aux Clubistes qui voulaient terminer la phase aller en beauté, en empochant les trois points du match pour se hisser en haut du tableau et augmenter leurs chances de finir sur le podium, sachant que les coéquipiers de Abid ont un match en retard à disputer à Alger face au PAC, seulement, la contre-performance face au MCA a tout remis en cause et ne fait nullement les affaires des Constantinois. A la veille de l'entrée en lice en Coupe d'Algérie, les joueurs ont repris hier les entraînements avec un moral quelque peu touché. La préparation du match face à Magra dans le cadre des 1/32 finale de l'épreuve populaire, qui se tiendra samedi au stade du Chahid Hamlaoui, n'est pas bien entamée.

Khouda : "Je suis honoré de revenir à la barre"

Le remplaçant de Lavagne, Karim Khouda, revient à la tête de la barre technique du CSC après avoir entraîné l'équipe en 2016. Possédant une bonne expérience, le technicien avait travaillé à la JSS, à l'USMA, à la JSMB et même à l'étranger, à Al-Fujaïrah (EAU). Il possède un diplôme d'Etat en sport, spécialité "Performance sportive" mention football, une licence "A" UEFA et un certificat de préparateur physique de haut niveau… Il prend en charge le volet technique de l'équipe pour redresser la barre. "Cela m'honore de revenir à la tête de la barre technique du CSC, un club que je connais bien. Je pense qu'il faut se remettre au travail pour remettre l'équipe sur rails. Ce n'est pas facile de digérer la défaite face au MCA, mais nous devons rebondir. Maintenant, il faudrait vite se ressaisir et se projeter sur la préparation du match de coupe face à Magra, avant de penser à notre match retard devant le Paradou", affirme le nouveau coach du CSC.

Zaâlani et Boudebouda absents

Les défenseurs Zaâlani et Boudebouda rateront le match face au NC Magra pour le compte des 1/32 finale de la Coupe d'Algérie. L'absence de ces deux éléments importants dans le dispositif de l'entraîneur est relative aux cartons jaunes pour protestation reçus lors du match contre le Mouloudia d'Alger, en championnat. Ces absences vont influer négativement sur l'équipe et n'offrent pas de solutions à l'entraîneur Khouda.

Lamari de retour

Le milieu de terrain Sid-Ali Lamri sera présent pour le match de coupe face au NC Magra, après avoir raté la rencontre face au MCA. Le joueur semble s'être débarrassé de la blessure qui l'avait empêché de jouer. Il faut savoir que le joueur a été ménagé lors du match face au Mouloudia car on n'a pas voulu prendre de risque de peur de perdre ses services pour une période plus longue.

Commission de discipline de la LFP

Un match à huis clos

Le CS Constantine a écopé d'une sanction d'un match à huis après le comportement négatif de ses supporters lors du match face au MC Alger. La commission de discipline de la LFP a motivé sa décision par les jets de projectiles sur le terrain. Outre cette sanction, le club devra s'acquitter d'une amende de 200.000 DA. Cette sanction ne concerne pas les matches de Coupe. Ainsi, le CSC accueillera le NC Magra samedi en présence de ses supporters.

