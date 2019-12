MCA - Il a tiré à boulets rouges sur Sonatrach

Drif scandalisé par la guéguerre Betrouni - Sakhri

L'emblématique président du MCA, Abdelkader Drif, s'est dit scandalisé par la guéguerre entre le président du conseil d'administration du club, Achour Betrouni, et le directeur général sportif, Foued Sakhri. Pour Drif, l'attitude des deux hommes est condamnable au plus haut point.

"Ce n'est pas un comportement digne de deux Mouloudéens, de surcroît deux responsables censés donner une belle image du vieux club de la capitale. Personnellement, je suis outré, voire scandalisé par leur comportement. S'il y a des conflits entre eux, ils devraient les régler dans le respect mutuel et sans qu'ils ne les déballent sur la place publique. Au Mouloudia, nos ancêtres nous ont appris à laver le linge sale en famille", a pesté l'ancien boss des Vert et Rouge. Et même s'il était pour beaucoup dans l'intronisation de Sakhri au poste de directeur général sportif du MCA lors de l'intersaison, comme il l'a lui-même reconnu, Drif n'a pas été tendre avec ce dirigeant, lui reprochant, outre sa guerre ouverte avec Betrouni par médias interposés, la manière avec laquelle il a traité le dossier du limogeage de l'entraîneur français, Bernard Casoni. "Franchement, je suis déçu par le comportement de Sakhri, quelqu'un que j'apprécie pourtant beaucoup, car il aime le MCA et attendait depuis des années d'avoir une chance de diriger ce grand club. Et si je l'ai soutenu pour réaliser son vœu, c'est parce que j'ai vu qu'il est tout simplement le moins mauvais par rapport à toutes ces personnes qui rôdent autour du club. Néanmoins, la manière avec laquelle il s'est comporté avec Casoni ne l'honore pas. On ne limoge pas un entraîneur dans les vestiaires. Et puis, ce n'était pas à lui de prendre une décision pareille. C'est du ressort du président du conseil d'administration Achour Betrouni de le faire", a-t-il encore dit. Drif a révélé au passage que Betrouni et Sakhri ont souhaité le rencontrer récemment, mais il a refusé de les recevoir. "Ce n'est pas maintenant qu'on vient me demander des conseils. Aussi, je ne voulais rencontrer aucun d'entre eux, car je ne veux pas être mêlé dans leur conflit", a expliqué Drif, qui a également tiré à boulets rouges sur Sonatrach, estimant que les responsables de l'entreprise pétrolière ne veulent pas retenir les leçons et qu'ils devaient faire appel aux enfants du club, représentés notamment par des joueurs de la légendaire équipe de 1976 pour faire partie du conseil d'administration.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports réagit

Bernaoui : "Arrêtez cette campagne de déstabilisation !"

L'affaire des gros salaires que perçoivent les joueurs du MCA et tous les scandales révélés par l'audit décidé par l'actionnaire majoritaire de ce club, en l'occurrence Sonatrach, continue de susciter la polémique. Cette fois-ci, c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports, Salim Raouf Bernaoui, qui intervient pour appeler à calmer les ardeurs et surtout arrêter cette "campagne de déstabilisation" dont fait l'objet, selon lui, le vieux club de la capitale, surtout que ce dernier s'apprête à livrer une double confrontation très importante en Coupe arabe des clubs face aux voisins marocains du Raja Casablanca. "Ce n'est pas nouveau ce qu'on est en train d'écrire dans la presse au sujet des salaires que touchent les joueurs du Mouloudia d'Alger. Ce n'est d'ailleurs pas un secret de polichinelle, puisque les chiffres évoqués ont été déjà révélés dans la presse il y a un bon bout de temps. Cela ne veut pas dire que j'encourage ce genre de gestion, loin s'en faut, et tout le monde d'ailleurs connaît ma position dans ce registre. Je me suis toujours exprimé en faveur de la formation, appelant les clubs algériens à prendre comme modèle le Paradou AC", déclare le ministre. Et si le responsable de la tutelle tient à protéger le Doyen, c'est surtout en raison du challenge arabe qui attend cette formation, comme a tenu du reste à le préciser Salim Bernaoui. "Comme tout le monde le sait, le MCA est le seul représentant du football algérien dans la Coupe arabe, qui constitue un très bon challenge pour ce club. Dans quelques jours, les Mouloudéens vont affronter le Raja Casablanca. Ma foi, notre club a de fortes chances de remporter le trophée, surtout s'il venait à passer le cap des Marocains, car ces derniers sont le concurrent le plus sérieux du MCA dans la course au titre arabe. Rien que pour cela, nous devons tous être derrière notre équipe. Ce n'est nullement le moment d'aborder des sujets qui risquent de lui porter préjudice", a-t-il insisté.

Hachoud irrite les fans

Courroucé par tout ce qui se dit à l'encontre des joueurs du MCA, l'ex-capitaine de cette équipe, Abderrahmane Hachoud, a pensé bien faire en s'engageant à ''mouiller'' le maillot jusqu'à la fin de son contrat qui expire en fin de saison et partir par la suite sous d'autres cieux. Une déclaration qu'il a faite au micro de l'application officielle du club, mais qui a fini par irriter les fans. En effet, dans tous leurs commentaires, les supporters des Vert et Rouge ont tenu à dénoncer les propos de Hachoud, allant jusqu'à le prier de plier bagages dès maintenant et ne pas attendre la fin de saison pour le faire. A leurs yeux, Hachoud et tous les autres joueurs qui font figure d'anciens, n'ont pas justifié les gros salaires qu'ils perçoivent depuis qu'ils sont là, comme l'atteste le fait que le Doyen n'a plus gagné aucun titre de champion depuis 2010.

Il a qualifié la victoire face au CSC de celle du cœur

Bendebka : "On a répondu à nos détracteurs sur le terrain"

Le capitaine du MCA, Sofiane Bendebka, a qualifié la victoire ramenée par son équipe de son déplacement à Constantine samedi de celle du ''cœur''. "Nous avons traversé une période difficile, notamment avant le match où on a entendu beaucoup de choses à l'encontre des joueurs. On a voulu nous déstabiliser, mais Dieu merci, tout le monde était conscient de la mauvaise passe que traverse le club. On est alors entrés sur le terrain avec la ferme intention de répondre aux détracteurs à notre manière", s'exclame le milieu de terrain des Vert et Rouge. L'ancien joueur du NAHD espère que le précieux succès face au CSC soit un nouveau départ de son équipe qui a toutes les chances de terminer championne d'hiver si elle venait à battre l'ESS à Bologhine en match retard.

Mekhazni rejoint ses jeunes

Tellement engagé dans son travail, Mekhazni n'a pas oublié ses équipes de jeunes, puisque dès son retour de Constantine, samedi en fin d'après-midi, il a vite rejoint le lieu d'entraînement de ses jeunots. Il a tenu à féliciter les U15 et U19 pour leur qualification au prochain tour de la Coupe d'Algérie.

Le rendez-vous Sakhri - Casoni reporté

Alors qu'il était prévu qu'il rencontre hier Sakhri pour essayer de trouver une solution à même de résilier son contrat avec le MCA à l'amiable, on croit savoir que Casoni a préféré rentrer chez lui en France. Motif évoqué, la célébration des fêtes de fin d'année avec sa famille.

