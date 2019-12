ESS

L'Aigle noir fonce sur la JSMB et… le MCA

Malgré les embûches et les coups bas fomentés par d'anciens dirigeants, voyant d'un mauvais angle le léger rétablissement d'un Aigle noir poursuivant sa convalescence dans des conditions plus ou moins satisfaisantes, le fidèle public du club mythique d'Aïn El Fouara retrouve le sourire.

Pour ne pas décevoir leurs fans qui se remettent à croire en la belle étoile de leur équipe, les hommes de Nabil Kouki, qui n'avaient pas droit à la moindre glissade, ont remis une copie très prometteuse sur la pelouse du vieux stade 8-Mai 1945. Ils étaient très volontaires, avec la ferme intention de passer l'écueil de cette équipe bécharoise, un client qui avait pourtant l'habitude de s'illustrer à Sétif. Ne pouvant donc rater le dernier match de la phase aller à domicile, et l'occasion de glaner de nouveaux points, les Ententistes, bien emmenés par le tandem Boussouf - Djahnit, ont déroulé. Ils avaient pris un sérieux ascendant sur une JSS n'ayant apparemment pas encore digéré la dernière défaite à domicile. En dépit de la pression pesante sur leurs épaules, les camarades de Khedaïria semblent avoir retrouvé la joie de jouer. Ils se sont défoncés sur le terrain, trouvant une première faille qui a permis à Ghacha d'ouvrir le score et d'enflammer le jardin de l'Aigle noir, avançant lentement mais sûrement. De buteur, Ghacha se transforme en passeur. Il a offert quelques minutes après un caviar à Malik Touré, qui inscrit son 3e but en deux sorties. La deuxième réalisation sétifienne avait assommé, le moins que l'on puisse dire, les visiteurs, faisant les frais du brutal réveil de cet ogre décidé à refaire surface et à prendre ses distances. Comme l'appétit vient en mangeant, le onze sétifien, qui pouvait corser l'addition et soigner un peu plus son goal-average, rate une multitude d'occasions. Il y avait même ce penalty raté par ce lutin de Boussouf, qui voulait inaugurer son compteur buts en seniors. Comme la messe était presque dite, ce ratage de jeunesse n'a pas influé sur le tableau d'affichage et la maîtrise des Noir et Blanc, qui réalisent une bonne affaire et un deuxième succès d'affilée. Obtenue face à une bonne formation de la Saoura traversant actuellement une mauvaise passe, cette victoire permet à l'ESS de confirmer son sursaut d'orgueil, de continuer à travailler dans le calme et de bien préparer le match de Coupe. Il y aura sur son chemin la JSMB, une autre vieille connaissance qui voudrait, sans nul doute, faire de dame Coupe un stimulant pour relancer sa saison et se refaire une santé. Intervenant au bon moment, cette nouvelle victoire booste le moral des Ententistes, qui devront préparer dans de bonnes conditions le rencontre de la Coupe et le match retard face au MCA, prévu le 8 janvier, soit 24 heures avant leur départ pour l'Espagne où ils ont l'habitude d'effectuer leur stage hivernal.

JSMB - ESS à 18h45

Prévue initialement à 14h, la rencontre comptant pour les 1/32 finale de la Coupe d'Algérie, qui opposera jeudi la JSM Béjaïa à l'Entente de Sétif, a été décalée de quelques heures. En effet, l'horaire du match a été fixée à 18h45 afin de permettre sa retransmission en direct sur le petit écran.

Béjaïa, les supporters interdits de déplacement ?

Les supporters de l'ES Sétif sont sur le qui-vive. Ils attendent une décision des autorités civiles et sportives concernant leur déplacement à l'occasion du match des 1/32 finale de la Coupe d'Algérie face à la JSM Béjaïa. En effet, ils risquent de se voir interdits de déplacement au stade de l'Unité maghrébine, après les incidents du match de la demi-finale la saison dernière face à la même équipe.

Annulation de la licence de Ferhani

Les dirigeants de l'Entente de Sétif ont décidé d'annuler la licence du latéral gauche, Houari Ferhani, victime d'un problème cardiaque qui risque de compromettre sa carrière de footballeur. Le joueur qui a multiplié les examens médicaux et les soins, n'est pas prêt de revenir sur les terrains, du moins pas pour cette saison. Devant cette situation, la direction de l'Entente a demandé l'annulation de la licence du joueur afin de pouvoir bénéficier d'une quatrième licence en prévision du mercato hivernal.

Le gardien Zadi prolongé

Après avoir prolongé le contrat de l'avant-centre, Darfalou, meilleur buteur du championnat des U21, les dirigeants donnent rendez-vous au gardien de but de la catégorie, Khaled Zadi, pour la prolongation de son contrat. Le portier ententiste réalise d'excellentes prestations avec l'équipe réserve et ne devrait pas tarder à rejoindre l'équipe première.

Après le Stade de Rennes et Strasbourg

Monaco fait une offre pour Boussouf

Ayant tout juste bouclé ses 18 ans et n'ayant que 324 minutes de temps de jeu cumulées en 6 matches, dont trois en tant que remplaçant avec l'équipe senior, Ishak Talal Boussouf est sur le point de quitter le championnat d'Algérie. Il est très convoité, notamment par des équipes de la Ligue 1 française, à l'image du Stade de Rennes et Strasbourg, mais c'est l'AS Monaco qui se montre très intéressée par le profil du joueur. D'ailleurs, Monaco a même fait une offre à hauteur de 700 000 euros, soit 200 000 de plus que la proposition du Stade de Rennes. Le directeur général de la SSPA/Aigle noir, Fahd Halfaïa, a affirmé que le club allait répondre à l'offre. La réponse était attendue hier et les dirigeants de l'Entente ne veulent pas rater une telle opportunité, surtout que le contrat du joueur arrive à expiration au mois de juin. "Nous allons répondre lundi (ndlr : hier) à l'offre qui est parvenue à la direction de l'ESS concernant Boussouf. Nous aurions aimé garder le joueur jusqu'à la fin de saison et lui proposer une prolongation d'une année, mais nous n'allons pas nous dresser contre sa volonté de gravir les échelons. Nous ne pouvons pas nous opposer au départ du joueur en Europe, d'autant que le club pourrait y gagner en cas d'un futur transfert, en incluant une clause sur la revente", a-t-il indiqué.

Touché au genou, Ishak est incertain face à la JSMB

La pépite sétifienne, le jeune Ishaq Boussouf, risque de rater le match de Coupe d'Algérie face à la JSM Béjaïa. En effet, l'international U20 a été touché au genou lors du match face à la JS Saoura. Par mesure de précaution, le staff technique attendra jusqu'à la dernière minute pour décider de sa participation ou pas à la rencontre de jeudi. Il faut savoir que Boussouf avait dû céder sa place en cours de match après une intervention assez musclée du défenseur de la JSS, Talah. Confié au staff médical, le joueur poursuit les soins et l'entraîneur Nabil Kouki espère le récupérer le plus vite possible, même s'il refuse de prendre le moindre risque avec lui.

W. D.