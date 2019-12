Le club traverse une crise financière qui entrave son essor

Les Rouge et Noir contre vents et marées

Malgré ses difficultés, l'USMA est en train de défrayer la chronique par ses performances sportives. En effet, les protégés de Billal Dziri avec trois matches en retard, n'hésitent pas à affirmer qu'ils sont en mesure de jouer le titre. C'est un gros défi qu'ils se lancent malgré la foule de problèmes qu'ils vivent.

Le club qui était le plus riche, il y a quelques mois, est en train de vivre une crise financière qui entrave son essor. C'est un véritable coup d'arrêt que vit cette équipe qui était, il y a quelques mois, la locomotive du championnat algérien. L'arrestation de son principal actionnaire, Ali Haddad, a eu un impact négatif sur le club. C'est la méthode de gestion prônée par le patron de l'ETRHB qui est la cause des déboires que vit aujourd'hui la SSPA, en faillite et en attente de l'arrivée d'un repreneur. Pourtant, rien ne présageait cette situation car sur le plan sportif, le club trustait des titres et voyait ses objectifs grandir au rythme de ses performances sportives. Finalement, l'USMA est une victime collatérale de l'absence de contrôle par les instances chargées de la gestion du football. Le cas de ce prestigieux club n'est pas unique et isolé mais concerne l'ensemble des équipes des Ligues 1 et 2.

Les dirigeants qui se sont mis au chevet de l'équipe pour tenter de stopper sa chute se sont retrouvés face à une situation inextricable. Les problèmes administratifs ajoutés à la crise financière ont refroidi la volonté de certains qui ont tout tenté mais ont buté sur une situation des plus complexes créée par l'ancien homme fort de la SSPA. Certes, l'arrivée de Serport a apporté un début de solution, mais à ce jour, le danger n'est pas encore écarté. Les assurances des pouvoirs publics d'affecter des sponsors aux clubs des Ligues 1 et 2 pourraient permettre à l'USMA de retrouver son sponsor traditionnel, Sonelgaz. Mais en attendant, les Usmistes souffrent sur le plan administratif et financier mais brillent sur le plan sportif, avec un parcours acceptable en championnat, un autre moins accompli en Ligue des champions et un tirage favorable qui lui permet de croire à une belle entame en Coupe d'Algérie.

Des joueurs matures

Zouari n'a pas manqué de pousser une grosse colère à la fin du match contre le CRB, en affirmant qu'il n'a pas déposé de requête au niveau de la CRL et qu'il n'est pas prêt de quitter l'USMA pour un problème d'argent. C'est une marque de respect qu'exprime le joueur qui vient de prouver qu'il ne cèdera pas au chant des cygnes, lui qu'on annonçait un peu partout.Et pourtant, au début de la saison, les observateurs prédisaient une véritable saignée des rangs du club. On annonçait les cadres de l'équipe un peu partout. Mais ces derniers se sont montrés sensibles au discours des dirigeants et celui des supporters qui ont fait bloc pour protéger leur équipe. Zemmamouche, Koudri, Meftah ou encore Chérifi avaient gagné l'estime des fans en annonçant qu'ils étaient prêts à faire baisser leurs salaires pour venir en aide au club. Ces derniers avaient même annoncé qu'ils devaient beaucoup au club qui leur a permis de réaliser une carrière sportive de qualité.Même Ellafi, malgré l'épisode du boycott des entraînements, n'a pas manqué lui aussi d'affirmer qu'il ne quittera l'USMA que pour une offre de l'étranger.

C'est une marque de maturité des joueurs et c'est ce qui leur permet de briller sur le terrain. En mettant entre parenthèses les problèmes financiers qu'ils vivent, ils ont réussi à se libérer pour faire comme il se doit leur boulot sur le terrain.

De quoi sera fait le mercato ?

Même si les dirigeants ont affirmé que le club ne va pas se permettre des folies lors de ce mercato, le staff technique a exprimé à plusieurs reprises qu'il voudrait bien avoir le renfort d'un milieu de terrain offensif pour pallier une éventuelle défection d'Ellafi. De plus, le groupe a besoin d'un bon avant-centre pour permettre à l'entraîneur d'utiliser autrement Benchaâ ou encore Mahious.

En défense, le recrutement de Belkaroui ne semble pas avoir l'effet escompté. Le mercato pourrait voir l'USMA faire son marché, même si ses choix seront limités en raison des contraintes financières.

Des supporters mobilisés

Les fans de l'USMA qui ont toujours servi d'exemple ont montré leur amour pour les couleurs du club. Ils ont fait bloc pour marcher et revendiquer des solutions pour sortir l'équipe de la situation dans laquelle elle se retrouve depuis quelques mois. Les supporters ont été à l'origine de la mise en place d'un comité de sauvegarde et ont agi, dans tous les sens, pour pousser les pouvoirs publics à trouver des solutions pour le club. Aujourd'hui, il faut tirer le chapeau bien bas aux fans qui continuent à couver les joueurs pour les soutenir dans les moments difficiles qu'ils traversent et aussi pour éviter qu'ils ne soient victimes de la pression qui entoure le club.

Les prochains jours pourraient apporter du nouveau pour le club puisqu'on évoque une éventuelle dissolution de la SSPA, pour permettre la création d'une nouvelle entité avec de nouveaux propriétaires et surtout une nouvelle organisation qui permettra de mettre, une fois pour toutes, l'USMA hors de danger.

N. B.