L'enjeu est de taille pour les Algérois

Le Doyen veut retrouver sa solidité à l'extérieur

En quête de rachat, le MCA aura la mission difficile aujourd'hui sur le terrain du CSC, une équipe qui revient en force ces derniers temps tout en revoyant ses objectifs à la hausse.

C'est dire que l'enjeu est de taille pour les Algérois qui auront besoin d'une victoire pour aspirer au moins terminer la phase aller avec un point de retard seulement sur le leader le CRB, surtout qu'après que ce dernier a laissé des plumes lors de sa précédente sortie à Bologhine contre l'USMA. Il faut dire que la toute récente qualification des Vert et Rouge aux quarts de finale de la Coupe arabe des clubs devrait leur permettre de se remettre en confiance après une série de contre-performance qui les a plongés dans le doute et qui a provoqué le limogeage de l'entraîneur Bernard Casoni. Certes, contre la Force aérienne irakienne en Coupe arabe le Mouloudia n'a pas montré un visage séduisant, sous la houlette de son coach intérimaire, Mekhazni, mais ce jour-là, le plus important était de se qualifier. Les conditions climatiques très difficiles dans lesquelles s'est déroulée la partie constituent un alibi objectif pour justement justifier cette petite prestation. Mais toujours est-il que depuis quelque temps, les gars de Bab El Oued ne convainquent plus. Voilà une autre raison devant inciter les coéquipiers du revenant Harrag à retrouver leur solidité à l'extérieur où ils restent sur deux défaites de rang contre l'ASO Chlef et l'USMBA, alors qu'ils étaient intraitables en dehors de leurs bases. C'est dire que Mekhazni, qui insiste sur le fait qu'il n'a aucune ambition pour rester en poste, aura la lourde tâche de renouer avec les bons résultats à l'extérieur. Le fait qu'il se présente dans la capitale de l'Est du pays avec un effectif décimé rend encore délicate sa tâche. En effet, outre les suspensions de Chafaï et Bourdim, les attaquants Derrardja et Belkhir sont blessés, tandis que Djabou est incertain. Voilà qui oblige Mekhazni à opérer quelques changements au sein de son onze de départ par rapport à celui qu'il a aligné contre les Irakiens lundi passé.

Mekhazni : "A Constantine pour la gagne"

"Nous irons à Constantine dans l'optique de revenir avec les trois points de la victoire, mais je suis persuadé que la mission ne sera pas du tout facile, surtout que l'adversaire est en train de revenir en force depuis quelque temps", a déclaré Mekhazni lors d'un point de presse jeudi. Les choses seront compliquées davantage pour les Vert et les Rouge quand on sait que l'équipe sera à nouveau amoindrie. En effet, outre Chafaï et Bourdim, tous les deux suspendus, il y aura également la défection de Derrardja et Belkheir, blessés, a annoncé Mekhazni, signalant au passage que Djabou, qui s'est absenté de la séance d'entraînement de jeudi, est incertain pour le rendez-vous d'aujourd'hui, car étant malade. Outre ces défections, le Doyen sera également privé du soutien de ses supporters qui sont interdits de déplacement à l'occasion de ce match, en raison de leurs rapports tumultueux avec les fans constantinois. Mekhazni en a profité pour lancer un appel aux galeries des deux équipes pour tourner la page de la haine et prôner le fair-play, tout en soutenant la décision prise par les deux équipes pour éviter d'éventuelles mésaventures aux supporters algérois.

Y a-t-il une affaire Chafaï ?

Au Doyen, on s'interroge s'il n'y a pas une affaire Chafaï. En effet, il y a quelque temps, on avait rapporté dans ces mêmes colonnes que l'ex-défenseur central de l'USMA était tenté par une expérience du côté de l'Arabie Saoudite. Le joueur était pressenti pour rejoindre le FC Damac dès cet hiver, sauf que le club saoudien s'est empressé de démentir tout intérêt pour Chafaï. A l'approche du mercato, on reparle encore d'un éventuel départ du natif de Bab El Oued qui aurait cette fois-ci reçu un contact concret de la part d'une formation des pays du Golfe. Selon nos informations, Chafaï ne se sent plus à l'aise au MCA depuis que l'on a révélé son gros salaire (350 millions), ayant fait de lui le joueur le plus cher de l'équipe. Depuis, il se sent sous une forte pression et cela s'est d'ailleurs répercuté sur son rendement sur le terrain, lequel rendement a sensiblement baissé, comme l'attestent ses erreurs à répétition. Chafaï, connu pour être un joueur serein, a même perdu son self-contrôle, en allant contester les décisions de l'arbitre lors du précédent match de championnat sur le terrain de l'USMBA, ce qui lui a valu d'écoper d'un carton pour contestation le privant du match d'aujourd'hui contre le CSC.

Mebarakou ou Merouani aux côtés d'Azzi

Ecarté de la liste des 18 lors du match de Coupe arabe lundi dernier, Mebarakou devrait retrouver sa place dans le groupe à l'occasion du déplacement de Constantine à la faveur de la suspension de Chafaï. Toutefois, rien n'indique qu'il sera titulaire contre le CSC, car Mekhazni pourrait bien faire confiance au jeune Merouani.

Casoni menace :

"Si je ne trouve pas un accord avec Sakhri, j'irai à la Fifa"

L'entraîneur Casoni a indiqué hier qu'il attendait de rencontrer Sakhri dans les prochains jours pour essayer de trouver la meilleure formule à même de permettre aux deux parties de résilier à l'amiable leur contrat. Faute de quoi, il n'hésitera pas à solliciter les instances compétentes, dont la Fifa, pour qu'il soit rétabli dans ses droits. En attendant, le désormais ex-coach du Mouloudia n'a pas été tendre avec Sakhri et le manager général, Lamine Kabir. A propos de ce dernier, il l'a accusé de lui mettre les bâtons dans les roues, en faisant tout pour remonter les joueurs remplaçants contre lui. "Son comportement ne m'étonne pas en vérité, puisque là où il est passé, il a semé la pagaille", a fait remarquer Casoni.Concernant Sakri, il l'accuse tout simplement de ne pas tenir parole. "Il ne cessait de me manifester sa confiance, mais il se comporte autrement. Même lors du recrutement, il n'a pas fait signer deux joueurs que j'ai réclamés, tout en tentant de m'imposer un joueur que j'ai refusé", a-t-il lâché, s'interrogeant au passage sur le fait que le budget de l'année 2019 soit consommé au mois d'août, soit quelques semaines après la nomination de Sakhri au poste de DGS.Dans la foulée, le technicien français, qui s'exprimait sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale, a regretté l'attitude de Sakhri qui lui a interdit l'accès au lieu d'entraînement de l'équipe à trois reprises.

Il a en outre défendu son bilan jusque-là, insistant sur le fait qu'il était dans les normes concernant les objectifs assignés, à savoir jouer les premiers rôles. "On est deuxième au classement et qualifiés aux quarts de finale de la Coupe arabe. Je ne vois pas où nous avons failli dans notre mission", s'est-il interrogé.

A. B