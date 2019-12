JS Kabylie - NC Magra

Les Canaris visent le podium

En recevant cet après-midi à partir de 16h la formation de Magra pour le compte de la 15e journée du championnat, les Canaris ne pensent qu'à la victoire. Non seulement ils veulent gagner en confiance avant de se rendre ce mercredi au Maroc où ils affronteront le Raja Casablanca pour le compte de la troisième journée de la Champions league africaine, mais ils veulent aussi être sur le podium dès cet après-midi.

Regrettant toujours les deux points perdus lundi dernier face au CABBA, ils promettent de tout donner pour avoir les trois points, et ce, malgré l'absence du public. Toutefois, même si le président Mellal se dit confiant quant à l'issue de la rencontre, l'entraîneur Hubert Velud se méfie beaucoup de cette équipe de Magra qui reste sur trois succès consécutifs. Il appréhende beaucoup ce match, surtout qu'il sera contraint encore une dois de composer sans plusieurs de ses titulaires, y compris le capitaine Saâdou qui est ménagé pour le match de la Champions league africaine. Il a récupéré son attaquant vedette Rezki Hamroun, mais ce dernier n'a pas été à la hauteur lors des derniers matches. Il compte beaucoup sur la fougue de ses jeunes pour glaner les trois points de la rencontre. En défense, il pourrait faire confiance à Mebarki et Zeghdane sur les côtés, alors que dans l'axe, il titularisera certainement Tizi Bouali et Souyed. Au milieu, en plus de Benchaïra, Raïah et El Orfi, il pourrait donner sa chance au jeune Renaï qui n'a bénéficié d'aucun temps de jeu depuis l'entame du championnat. S'il n'est pas titularisé, il sera utilisé comme joker. En attaque, il devrait faire appel au duo Hamroun-Banouh, mais il pourrait aussi aligner Loucif d'entrée à la place de Banouh qui n'a été que l'ombre de lui-même lors des derniers matches. D'ailleurs, lui-même a affirmé lors de la conférence de presse animée jeudi qu'il donnera la chance à d'autres jeunes ce samedi face à Magra.

Velud : "Il nous faut coûte que coûte les trois points"

Au cours de la conférence de presse animée à la fin de la séance d'entraînement de jeudi, l'entraîneur Hubert Velud a affirmé que la victoire est impérative face à Magra. Il s'est aussi exprimé sur le renforcement de l'effectif en confiant que si la direction ne trouve pas de bons joueurs sur le marché, il préférera faire confiance aux jeunes du cru. En outre, il a reconnu que l'absence du public pourrait compliquer la tâche de son équipe face à un adversaire qui reste sur trois succès. "On sort d'un bon match qu'on a joué lundi face au CABBA. Malgré l'absence de plusieurs éléments, les jeunes incorporés ont réalisé un match plein. Pour la rencontre de cet après-midi, on se retrouve dans la même situation, puisqu'on sera contraints de nous passer des services de plusieurs de nos titulaires. On a récupéré juste Rezki Hamroun qui a purgé sa suspension face au CABBA, les joueurs blessés poursuivent toujours leurs soins. Il faut impérativement qu'on batte Magra pour être sur le podium", a déclaré Velud, avant de poursuivre : "On a des ambitions en championnat et on doit gagner ce match face à Magra."

Saâdou ménagé

En plus de Bounoua, Addadi, Belgherbi, Bencherifa, Oukaci et Juma qui ne sont pas concernés par le match de cet après-midi, le capitaine Nabil Saâdou a été, pour sa part, ménagé par le staff technique.

La chance aux jeunes

Bien qu'il soit satisfait par la prestation de ses jeunes lors du dernier match face au CABBA, Velud déclare qu'ils doivent confirmer cet après-midi face à Magra, avant de s'exprimer sur la question qui lui a été posée concernant le recrutement. "Il y a des jeunes qui ont donné satisfaction face au CABBA, mais ils doivent confirmer face à Magra. Je vais incorporer d'autres joueurs lors de ce match et cela pour pouvoir les juger. S'ils donnent satisfaction, je préfère les garder au lieu de recruter, mais je dois aussi penser aux objectifs que le club doit atteindre", a conclu Velud.

Renaï et Loucif d'entrée ?

En l'absence d'Addadi, Bounoua, Belgherbi, Saâdou, Juma, Oukaci et Bencherifa, l'entraîneur Hubert Velud pourrait titulariser Renaï, Loucif et El Orfi.

Magra veut profiter du huis clos

Le NC Magra, qui reste sur deux victoires de suite face respectivement au NA Hussein Dey et l'US Biskra, compte rester sur sa lancée. Cette fois, les coéquipiers de l'excellent Demane, auteur du but de la victoire face à l'US Biskra, iront défier la JSK au stade 1er-Novembre de Tizi Ouzou, pour le compte de la dernière journée de la phase aller du championnat de Ligue 1. Un rendez-vous que les poulains de Khezzar ne veulent pas rater et misent sur cette volonté et ce nouvel état d'esprit pour enchaîner avec une troisième victoire de suite face aux Canaris du Djurdjura qui sont revenus de Bordj Bou Arréridj avec un match nul, un but partout. Le match de ce samedi qui aura lieu au stade 1er-Novembre à 16h se déroulera à huis clos. Un avantage de taille pour les coéquipiers de Rahal qui veulent exploiter cet handicap pour surprendre la JSK et revenir à la maison avec la victoire. Les partenaires d'El Orfi sont décidés à tout faire pour s'imposer face aux Jaune et Vert et continuer leur ascension au classement. Les Magraouis ont déjà réussi une première victoire à l'extérieur lorsqu'ils sont allés s'imposer devant le NA Hussein Dey à Dar El Beida (1-0). Même si leur mission s'annonce compliquée devant un adversaire en forme cette saison, les hommes de Khezzar ont un bon coup à jouer, surtout que la JSK évoluera également amoindrie par l'absence de plusieurs joueurs.

Khezzar : "On peut surprendre les Canaris"

"Je crois en les capacités de mes poulains à relever le défi à Tizi Ouzou. On a des atouts à faire valoir face à la JSK et on doit mettre à profit le huis clos pour surprendre notre adversaire et confirmer ce regain de forme."

La JSK et le NCM se sont déjà affrontés

Ce n'est pas la première fois que les deux formations se rencontrent. Il y a eu déjà une première rencontre, c'était en 2004 à l'occasion de la demi-finale de la Coupe d'Algérie. Le match a eu lieu au stade Messaoud-Zougar d'El-Eulma, qui avait vu la qualification de la JSK, suite à une victoire sans appel de 3 buts à 0.

El Orfi, Maroci et Rahal retrouvent Tizi

Trois joueurs qui avaient porté les couleurs de la JSK jouent cette saison au NC Magra. Il s'agit des deux milieux de terrain Hocine El Orfi et Tayeb Maroci et l'attaquant Faouzi Rahal. Ils retrouveront le stade 1er-Novembre de Tizi Ouzou. Des retrouvailles en l'absence du public kabyl

M. K.