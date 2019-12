US Biskra - NA Hussein Dey

Les Sang et Or en danger

Tous les atouts sont en défaveur du NA Hussein Dey aujourd'hui au stade 18-Février de Biskra, en affrontant l'équipe locale à partir de 16h, dans le cadre de la 15e et dernière journée de la phase aller du championnat de Ligue 1. C'est parce que les Sang et Or se trouvent dans le ventre mou du classement général, avec une série de contre-performances qui mettent les joueurs dans une situation de doute permanente de doute et sous pression.

En face, aussi, se trouve une équipe biskrie qui ne se laissera pas faire, afin de terminer cette première partie de la saison sur une bonne note et rectifier le tir après la dernière défaite chez le NC Magra sur la plus petite des marges. Le coach du Nasria, Lakhdar Adjali, sait pertinemment qu'il se trouve sur un siège éjectable, avec des critiques acerbes dont il fait face depuis sa prise de fonctions en remplacement de Arezki Remmane. Depuis son intronisation, le coach en question et ses assistants ne trouvent pas de solutions afin de provoquer le déclic et permettre à l'équipe de retrouver son rythme de croisière. Certes, Adjali a une part de responsabilité, mais toujours est-il qu'il s'agit d'un cumul de problèmes et imperfections que l'équipe a payé, jusque-là, très cher. Dans ses déclarations après le revers subi à domicile face au Paradou AC (1-3), le responsable technique du Nasria a refusé de crier défaite avant l'heure ou baisser ses armes. Il a indiqué qu'il y a toujours de la place pour bien faire et remettre l'équipe sur rails, mais pour parvenir, il a appelé à l'union sacrée. Cependant, cela ne risque pas d'avoir lieu dans si peu de temps, étant donné qu'une division sur tous les plans est constatable au sein du club et de l'équipe, où chacun agit comme bon lui semble. Et comme à l'accoutumée, des changements dans le onze de départ auront lieu aujourd'hui, en espérant que cela sera, cette fois-ci, fructueux. Un bon résultat aujourd'hui remettra, un tant soit peu, le calme au sein de la maison nahdiste, ce qui permettrait, ensuite, de prévoir une bonne préparation hivernale pour reprendre la compétition avec un autre visage et espérer que l'équipe parvienne à atteindre son objectif, qui est de se maintenir en Ligue 1.

Leknaoui : "La victoire ne doit pas nous échapper"

Pour ce qui est du match qui va les opposer aujourd'hui au stade 18-Février d'El-Alia contre le NA Hussein Dey, l'entraîneur de l'US Biskra, Nadir Leknaoui, estime que son équipe est appelée à réagir après le nul concédé à domicile devant le CA Bordj Bou Arréridj et la défaite face au NC Magra. "Ce match qui nous attend face au NAHD est d'une grande importance pour nous. La victoire ne doit pas nous échapper. On affrontera un adversaire qui reste sur une série de quatre défaites de suite. Mais on doit se méfier de ces jeunes du NAHD qui sont capables de créer la surprise. Mes joueurs sont conscients de ce qui les attend et seront au rendez-vous pour se réconcilier avec les supporters en leur offrant la victoire", a-t-il indiqué.

R. Mehdi