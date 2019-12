USMA

Confirmer face à El Khedra

La victoire décrochée contre le CRB lundi passé a permis aux Usmistes de retrouver confiance et sérénité avant leur prochain rendez-vous samedi à Bel Abbès contre l'USMBA, pour le compte de la dernière journée de la phase aller. Les rouge et Noir ont repris l'entraînement hier dans une bonne ambiance pour attaquer la confrontation contre les gars de la Mekerra.

L'empoignade s'annonce difficile face à El Khedra qui vient d'empocher une belle victoire à Béchar contre la JSS. Les Belabbésiens qui ont battu le MCA lors de la 13e journée, sont sur une belle dynamique, ce qui va rendre certainement la mission des Usmistes des plus difficiles. Conscient de tout cela, l'entraîneur Dziri mise beaucoup sur l'état d'esprit de ses poulains pour revenir avec un résultat positif face à l'USMBA. Des changements dans le onze usmiste sont envisageables ce samedi, surtout avec le retour de Belkaroui qui a purgé sa sanction. Le coach des Rouge et Noir compte aligner Hamra comme sentinelle, un joueur polyvalent qui a joué dans ce poste contre Petro Atlético, réussissant une belle prestation en LDC. Faire évoluer Hamra juste devant les défenseurs a pour but de soutenir le compartiment défensif où le duo Belkaroui - Kheiraoui aura la lourde tâche de fermer dans l'axe. Dans l'entrejeu, la paire Benkhelifa - Koudri va monter d'un cran pour bien assurer dans la récupération et la relance, dans le but d'empêcher l'adversaire de développer son jeu vers l'avant. Dans l'animation de jeu, le trio Benhamouda - Zouari - Benchaâ sera reconduit par rapport à la prestation fournie contre le leader de la Ligue 1. Les Usmistes qui ont montré beaucoup de cran et de volonté face au CRB ont le potentiel pour bien se comporter à Bel Abbès et revenir avec un résultat satisfaisant.

Cherifi et Zouari, les sentiments de côté

Le match de samedi contre l'USMBA sera un peu particulier pour deux joueurs des Rouge et Noir, à savoir Cherifi et Zouari qui ont porté par le passé les couleurs d'El Khedra. Ces deux éléments auront certainement un sentiment particulier lorsqu'ils fouleront la pelouse du stade 24-Février.

Benkhelifa : "Une rencontre difficile"

Le milieu de terrain usmiste, Tahar Benkhelifa, s'est dit satisfait du résultat de son équipe face au CRB où il a indiqué à ce sujet : "On a fait un match plein et sérieux. On a été appliqués et concentrés. On a su attendre le bon moment pour marquer et assurer la victoire, ce succès va nous galvaniser pour la suite du parcours." Interrogé sur sa forme actuelle, il affirme : "Je me sens en pleine confiance et bien physiquement. Je tâcherai d'assurer bien ma mission dans l'entrejeu." Questionné sur la prochaine rencontre face à l'USMBA, le joueur a précisé : "C'est une rencontre difficile qui nous attend contre un adversaire difficile à manier sur son terrain. On fera le maximum pour revenir avec un résultat positif."

L'émigré Mahmoudi entame les entraînements

Le jeune émigré Ramzi Mahmoudi a entamé hier l'entraînement avec l'équipe réserve pour des essais. Le joueur de 19 ans qui a porté les couleurs de l'équipe anglaise de Clapton FC espère être retenu et porter les couleurs de l'USMA cet hiver.

Les supporters préparent le déplacement

Le public de l'USMA qui a été pour beaucoup dans la victoire de son équipe lundi passé contre le CRB, s'apprête à se déplacer en masse samedi à Bel Abbès pour soutenir son équipe et pousser les joueurs afin de réaliser un résultat positif. Il faut dire que les fans usmistes ont toujours été derrière leur team, même dans les moments difficiles.

Mercato

Réunion dirigeants - Dziri

Les dirigeants usmistes comptent rencontrer l'entraîneur Dziri après le match contre l'USMBA pour aborder le dossier du mercato hivernal. Les deux parties vont étudier le fait si un renfort s'impose ou bien maintenir l'effectif actuel. Les responsables usmistes vont tenir compte de l'aspect financier vu la crise qui secoue le club. Les choses vont être plus claires à l'issue de ce conclave.

Un mois de janvier compliqué

Avec trois matches en retard, en plus des rencontres de LDC, notamment si l'USMA passe en 1/8 finale de la Coupe d'Algérie, on peut dire que la formation de Soustara va être soumise à un rythme infernal au mois de janvier. Avec le cumul des matches, les joueurs n'auront pas le temps de souffler. Les Rouge et Noir ne connaîtront probablement pas de trêve. Quoi qu'il en soit, l'équipe Dne va certainement pas connaître de repos et jouera plusieurs rencontres dans une période courte. Le staff technique doit gérer tout cela avec intelligence, en faisant tourner son effectif, l'unique solution pour pouvoir faire face à toutes les rencontres au programme.

Entraînement aujourd'hui à Bologhine

L'équipe effectuera aujourd'hui un entraînement au stade de Bologhine. A l'issue de cette séance, Billel Dziri annoncera la lise des convoqués pour le match contre l'USMBA.

Départ demain par bus

Les Rouge et Noir se déplaceront par bus à Bel Abbès demain après-midi, surtout lorsqu'on sait que la rencontre de samedi est programmée à 18h45 au stade 24-Février.

K. H. A.