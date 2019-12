ESS

Terminer l'aller sur une bonne note

Après l'énorme prestation face à l'AS Aïn M'lila, où l'équipe s'était imposée sur le score de 4 buts à 0, l'ES Sétif va recevoir la JS Saoura dans son terrain fétiche du 8-Mai pour augmenter son capital points, sortir de la zone dangereuse et reprendre surtout confiance en ses capacités.

Les Noir et Blanc ont quelque peu été freinés dans leur élan, après le report de leur match face au MC Alger, mais le coach Kouki n'a pas laissé les joueurs sombrer dans l'oisiveté. Il a, en fait, gardé la concentration et la détermination du groupe pour imposer un rythme et arracher une victoire synonyme d'une confirmation de bonne santé. Il s'agit-là d'un autre test samedi face à l'équipe sudiste, avide de rachat après sa surprenante défaite à domicile face à l'USM Bel Abbès, lundi dernier. Difficile, certainement, sera la mission, mais loin d'être impossible pour un groupe fort de sa solidarité et de son engagement. Quelques paramètres sont d'ailleurs de nature à motiver les coéquipiers de Djahnit, qui auront à affronter une équipe à la recherche d'un sursaut. "On ne peut pas laisser nous échapper cette opportunité pour arracher les trois points de la victoire et maintenir une cadence. Il n'est pas question de passer à côté", a indiqué le coach ententiste. Un vent d'optimisme souffle donc sur l'ESS. Les supporters vont sûrement envahir les gradins du stade 8-Mai 45 pour soutenir leur équipe et éventuellement fêter la fin de la phase aller avec une victoire.

Les poulains de Nabil Kouki ne veulent pas rater cette opportunité. L'empoignade promet beaucoup, tant par le beau football pratiqué par les deux équipes. La détermination des locaux, d'un côté, et l'expérience des visiteurs, de l'autre, vont faire que les débats seront passionnants à suivre. Un succès des Sétifiens est salutaire pour les conforter et leur valoir d'aborder la deuxième phase de cette compétition sans pression, assurant dans une grande mesure leur maintien parmi l'élite. Un premier objectif qui demeure à leur portée a priori pour susciter gourmandise et aspirer à une position meilleure. Toujours est-il que la balle est dans le camp des dirigeants s'ils veulent bien accompagner cette équipe dans son élan et participer à la promotion de cette vague de jeunes joueurs pétris de qualités.

Deghmoum et Bouguelmouna blessés

L'entraîneur de l'Entente de Sétif, Nabil Kouki, sera contraint de composer son onze de départ sans l'apport des services de deux éléments clés. Il s'agit du milieu offensif, Deghmoum, et de l'avant-centre, Bouguelmouna. Leur absence est due à des blessures.

Nemdil suspendu

Le latéral gauche des Noir et Blanc, Nemdil, ne sera pas concerné par le match de samedi. Le joueur, qui avait écopé d'un carton rouge lors du match face au CS Constantine, doit encore purger un match de suspension, après avoir raté la rencontre face à l'ASAM.

Redouani : "Nous sommes dans une mauvaise posture"

Le latéral droit de l'Entente, Saâdi Redouani, pense que son équipe doit continuer sur cette voie en enregistrant d'autres succès à l'avenir, à compter de ce match face à la JS Saoura. "Je sais ce qui nous attend lors de cette rencontre face à l'équipe de la Saoura, qui se déplacera à Sétif avec un esprit conquérant dans l'espoir de garder sa place sur le podium et surtout effacer son échec face à l'USM Bel Abbès", a indiqué le joueur qui ajoute que son équipe est consciente de la situation dans laquelle elle se trouve. "Il faudrait se sacrifier encore pour réussir un autre bon résultat, surtout que le club se doit de décrocher un maximum de points pour s'éloigner de la zone de turbulences", a-t-il souligné.

Le match face à Magra télévisé

La rencontre ESS - JSS pour le compte de la dernière journée de la phase aller du championnat de Ligue 1 est concernée par la retransmission sur le petit écran. Il faut dire qu'il s'agit de l'une des grosses affiches de cette journée et les supporters des deux formations pourraient donc suivre le match en direct.

W. D.