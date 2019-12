USMA - En battant le leader

Les Usmistes gagnent en confiance

L'USMA a su empocher une belle victoire lundi soir face au leader de la Ligue 1, grâce à une tête de l'expérimenté Meftah, à 13 minutes de la fin du temps règlementaire. Ce succès permet aux Rouge et Noir de se donner de l'air et d'avancer dans le classement, puisque les camarades de Koudri occupent désormais la 10e place avec 17 points et trois matches en retard.

Malgré l'absence du Libyen Mouayad Ellafi, les Usmistes ont montré beaucoup de volonté et de détermination, réussissant à bousculer le CRB qui n'a pas trouvé les solutions pour éviter la défaite. Il faut dire que les Rouge et Noir ont été privés de deux penalties lors de ce derby qui auraient pu changer beaucoup de choses. L'arbitre-directeur, Aouina, a failli fausser la partie par ses décisions incohérentes qui ont provoqué le courroux des Usmistes qui, malgré tout, sont restés concentrés et finalement leurs efforts ont été récompensés par le but de la victoire. Le bon coaching de Dziri a donné un meilleur équilibre au milieu de terrain, notamment dans les 20 dernières minutes de la rencontre. Le repli du Chabab a été bien exploité par les équipiers de Zemmamouche qui ont su déstabiliser la défense adverse au bon moment. Se succès va certainement donner confiance à l'USMA, malgré tous les problèmes qui touchent le club. Stopper le Chabab de cette manière prouve bien que les Usmistes ont le potentiel pour réussir un bon parcours en championnat cette saison. Ils devront tout de même améliorer leur efficacité et leur cohésion. Zouari and co manquent encore de constance dans leur jeu mais la grinta est là, ce qui constitue déjà un paramètre important pour la suite du parcours. Le match contre l'USMBA prévu samedi va nous renseigner sur les capacités réelles des hommes de Dziri.

Dziri rend hommage à ses joueurs

A la fin du match gagné face au CRB, l'entraîneur Billel Dziri a reconnu que la rencontre a été difficile contre le leader, en indiquant que ses joueurs étaient concentrés et déterminés jusqu'à la fin de la rencontre. "On savait que le match allait être difficile, vu son cachet derby et l'importance des trois points. On a eu des difficultés pour percer la défense du Chabab mais, sur une balle arrêtée, on a fait la différence. C'est un succès qui va nous permettre de souffler et de reprendre confiance. Je félicite les joueurs pour leur volonté et leurs efforts durant toute la partie", a indiqué le driver des Rouge et Noir.

Pour sa 1re titularisation Boumechra n'a pas déçu

Titularisé pour la 1re fois cette saison, le jeune Réda Boumechra n'a pas déçu. Il a tenté de belles choses sur le couloir gauche, même s'il n'a pas marqué. Il a beaucoup bougé pour essayer d'apporter le plus dans l'animation offensive. Manquant de rythme du fait qu'il n'a pas beaucoup temps de jeu, il a été remplacé à la 62' par Ardji.

Benhamouda monte en puissance

Aligné au poste de meneur de jeu, Nabil Benhamouda a beaucoup couru sur le terrain. Il a réussi quelques belles actions, notamment lors du 1er half, grâce à sa vitesse balle au pied et à ses accélérations. C'est un joueur qui est sur une bonne courbe. Au fil des matches, il sera encore meilleur.

La défense a tenu bon

La défense usmiste a tenu bon contre le CRB, réussissant à garder sa cage vierge. La charnière centrale composée de la paire Hamra - Kheiraoui a été vigilante et solide.

Ardji rassure le coach

Indisponible pendant plus d'un mois, suite à une opération de l'appendicite, l'attaquant de couloir, Walid Ardji, a retrouvé avant-hier la compétition où il est rentré à la 62'. Le joueur a montré de l'envie et de la détermination, ce qui a beaucoup rassuré le coach qui peut donc miser sur lui lors des prochaines rencontres.

Reprise cet après-midi

Après un jour de repos accordé aux joueurs, la reprise de l'entraînement est prévue cet après-midi à Bologhine afin de préparer le rendez-vous contre l'USMBA, programmé le 21 décembre à Bel Abbès.

Vers la libération de Haddouche et Redjihimi

Le staff technique de l'USMA devrait se réunir prochainement avec les dirigeants pour arrêter la liste des libérés lors du mercato hivernal. Pour l'instant, rien n'a été décidé mais tout porte à croire que Haddouche et Redjhimi sont les plus exposés pour être libérés à cause de leur rendement. Ils n'ont pas réussi à s'imposer lors de la 1re partie de la saison. D'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup joué lors des derniers matches disputés par les Rouge et Noir.

Près avoir été déboutés par le TAS algérien

Réunion imminente des dirigeants

Suite à la décision du TAS algérien de débouter l'USMA suite au recours formulé par la direction usmiste, les responsables du club comptent tenir une réunion incessamment pour trancher la décision à prendre dans ce dossier. L'avocat du club, maître Dahim, propose de saisir le TAS de Lausanne mais les dirigeants ne veulent pas se précipiter à cause de la crise financière, car il faut signaler que pour saisir le TAS de Lausanne, l'USMA devrait débourser 30 000 euros.

K. H. A.