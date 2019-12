ESS

Kouki irrité par la programmation

Le staff technique de l'Entente n'arrive pas à se fixer sur une programmation adéquate avant la fin de la phase aller et préparer la deuxième partie de la saison en toute tranquillité. Pour permettre au MCA de bien préparer le match retour de la Coupe arabe des clubs, les traditionnelles retrouvailles entre Mouloudéens et Ententistes ont été reportées. Jusque-là tout rien d'anormal, même si ce report n'arrange pas en vérité les affaires des Noir et Blanc.

La LFP et de la FAF n'arrivent pas à accorder leurs violons, ce qui irrite la direction et le staff technique du club phare de Aïn El Fouara. Pour preuve, les instances dirigeantes de notre football n'ont rien trouvé de mieux que de programmer deux matches le 21 décembre. Ainsi, l'Aigle noir doit être, ce jour-là, à Bejaïa et à Sétif pour rencontrer respectivement la JSMB pour le compte de la Coupe d'Algérie et la JSS pour les besoins de la dernière journée de la phase aller. Ce n'est pas tout, la reprogrammation du match retard MCA - ESS pour le 2 janvier 2020 n'arrange pas les affaires des Ententistes. Ces derniers viennent d'entamer les préparatifs du stage hivernal, prévu à Alicante (Espagne) à partir du… 2 janvier 2020. Cette programmation rend la vie difficile aux Sétifiens où l'entraîneur Nabil Kouki ne maîtrise plus le plan d'entraînement. L'approximation dans la programmation des instances pénalise les autres pensionnaires de la Ligue 1, fausse carrément le championnat. Touchant aussi bien le haut que le bas du tableau, l'accumulation des "mises à jour" risque non seulement de faire des vagues, mais de créer des problèmes à certaines formations, telle que le PAC. Une telle situation déplaît, pour ne pas dire irrite le staff technique sétifien qui n'arrive pas à programmer le moindre microcycle.

Belkheïr : "C'est difficile de travailler"

Pour le préparateur physique, Fares Belkheir, une telle programmation impacte le travail quotidien du groupe. "Quand on ne connaît pas la date exacte de la reprise de la compétition officielle, la fin de la phase aller ainsi que le créneau horaire réservé au match de Coupe d'Algérie programmé initialement pour le 21 décembre, il est quasi impossible de tracer un plan d'entraînement et de le suivre à la lettre. Il est vrai qu'un match de football n'est pas une science exacte, mais sa préparation en est une", dira le technicien sétifien.

Ghacha n'ira nulle part

L'attaquant Ghacha, l'un des joueurs les plus réguliers de l'Entente en ce début de saison, est convoité par le Club Africain. Le joueur n'est pas vraiment chaud à l'idée de quitter son équipe cet hiver, sachant que son contrat expire à la fin de cette saison. La situation financière que traverse le club tunisien l'en a dissuadé et veut aller jusqu'au bout de son contrat avec l'ESS. Il préfère donc partir librement à la fin de la saison, sachant qu'il était tout proche de rejoindre le Mouloudia d'Alger l'été dernier.

Delhoum a supervisé la JSMB

L'adjoint de Kouki, Delhoum en l'occurrence, était présent au stade Messaoud-Zeghar à El Eulma pour assister à la rencontre ayant opposé le MC El Eulma à la JSM Béjaïa. Cette dernière étant l'adversaire de l'Entente en 1/32 finale de la Coupe d'Algérie.

Darfalou prolonge jusqu'en 2022

Le meilleur buteur du championnat de Ligue 1 de la catégorie U-21, le jeune attaquant Khalil Darfalou, a prolongé son contrat avec l'Entente de Sétif jusqu'en juin 2022. Avec 11 réalisations, il domine le classement des buteurs du championnat de la réserve. Kouki envisage de faire appel à ses services.

W. D.