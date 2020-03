Coupe d'Algérie ¼ finale aller - CA Bordj Bou Arréridj - ES Sétif

Les Hauts Plateaux en ébullition

Après un parcours époustouflant en championnat, qui lui a permis d'accrocher la deuxième place, l'Entente de Sétif va se mettre en mode Coupe d'Algérie. Sans transition, les hommes de Nabil El Kouki ferment la parenthèse de la rencontre de Biskra. Pour maintenir la dynamique et la forme de ses troupes, l'entraîneur des Noir et Blanc met en place un nouveau microcycle entamé vendredi dernier, soit quelques heures après le retour de l'équipe de Biskra.

La nouvelle feuille de route est spécifique à la première manche du 1/4 finale de la Coupe d'Algérie, prévue aujourd'hui à Bordj Bou Arréridj où la tension sera à son paroxysme. Mesurant la très grande importance de la première partie d'une double confrontation intervenant au moment où les deux formations affrontent les matchs à grand enjeu à l'allure d'une étoile filante, le coach ententiste mise beaucoup sur le volet psychologique. Puisque les partenaires de Djahnit axent le gros du travail sur le placement, des situations de jeu standards et la relance. Le volet tactique inhérent au derby qui sera marqué par l'engagement physique et les choix des deux coaches, n'a pas été négligé par El Kouki, insistant sur les duels, l'état d'esprit, la concentration tout au long de la partie. Prenant en considération le dernier résultat du CABBA qui s'est défait d'un MCA dans ses petits souliers, le coach ententiste ne laissant rien au hasard, met en garde ses protégés sur le marquage du porteur du ballon et la mobilité de l'attaque bordjie qui vient de pointer trois banderilles. De son côté, le CABBA renoue avec la victoire après trois défaites de suite, face respectivement à l'ESS, le CSC et l'ASAM. Après l'arrivée de Dziri Billel à la barre technique, les Bordjis se sont complètement libérés en écrasant le Mouloudia d'Alger sur le score sans appel de 3 à 0. Une vraie démonstration de force des Jaune et Noir qui respirent un peu et sortent la tête de l'eau avec désormais 25 points dans leur compte. Ils s'éloignent du premier relégable, le NC Magra, de 6 points. Les Bordjis n'ont pas eu le temps de souffler après le match du MCA, puisqu'ils se sont remis au travail pour se concentrer sur la rencontre de coupe, qui les attend cet après-midi à domicile face au voisin l'ES Sétif, en 1/4 finale aller. Une manche qu'il faut bien négocier avant le retour à Sétif.

El Kouki : "Attention, Bordj est hyper-motivé"

"Nous allons jouer contre une équipe qui reste sur une belle victoire face au MCA. Nous avons un match de coupe des plus compliqués face à une équipe qui revient en force. La Coupe d'Algérie est également un challenge que nous allons tout faire pour relever", a indiqué le coach des Noir et Blanc.

Dziri : "Il faut enchaîner"

"On s'est préparés pour le match de coupe. Un rendez-vous qu'on ne doit pas rater et la victoire ne doit pas nous échapper. On essayera de marquer beaucoup de buts pour entrevoir la manche retour avec assurance. La coupe fait partie de nos objectifs et on la jouera à fond", a-t-il indiqué.

Benhamadi : "La coupe sera bordjie"

"Pour ne rien vous cacher, je regrette d'avoir laissé partir Dziri l'été dernier. J'aurais dû le maintenir et lui renouveler la confiance. J'espère qu'avec son retour, le CABBA réalisera une bonne fin de saison". Concernant la double confrontation en coupe face aux Sétifiens, le président bordji se montre confiant. "Je dis aux Sétifiens d'oublier la coupe et de se concentrer sur le championnat, car cette saison, ce trophée sera le nôtre. ", a-t-il déclaré.

Retour de Guettal, Aggoune et Belameïri

L'entraîneur du CABBA, Billel Dziri, aura un effectif au complet pour ce derby en Coupe d'Algérie. En effet, le coach récupérera trois éléments et pas des moindres. Il y aura ainsi le retour de Guettal, Aggoune et Belameïri, qui n'avaient pas joué face au MC Alger.

Boussouf toujours absent

Côté sétifien, l'entraîneur sera encore une fois privé des services de son meneur de jeu, Talal Ishaq Boussouf. L'international U20 et revenu de la sélection blessé et n'a toujours pas repris les entraînements. Le coach a fait appel au même groupe qui avait joué contre l'US Biskra. A signaler que Benyahia et Bouguelmouna sont mis à la disposition de l'équipe réserve.

W. D.