Coupe d'Algérie - 1/16 finale - MC Oran - ARB Ghris

Les Hamraoua pour une belle entame en 2020

Le Mouloudia d'Oran veut démarrer la nouvelle année sur une bonne note. Ayant réussi à franchir avec facilité l'écueil de Moustakbel Arzew, les Oranais souhaitent faire autant cet après-midi, en recevant l'équipe de Ghriss.

Ce match s'annonce plus difficile que celui du tour précédent, compte tenu du fait que l'ARBG semble avoir acquis le titre de tombeur des grands dans cette compétition, pour avoir non seulement animé des tours très avancés mais aussi fait chuter la JSK de la plus belle des façons, la saison passée, ou encore écarté l'ASMO en 2016 au stade Bouakeul. Raison pour laquelle le staff technique du Mouloudia d'Oran a décidé de prendre très au sérieux cet adversaire. Il a d'abord décidé d'effectuer une mise au vert de deux nuitées afin d'éviter aux joueurs de fêter le nouvel an. En plus, il s'est renseigné sur cette équipe qui renferme dans ses rangs deux bons joueurs à vocation offensive, à savoir l'attaquant Laïd Moussa et le milieu offensif, Mokhtar Attou, qui ont fait tant de misères à la JS Kabylie la saison passée. Pour ce match, le staff technique n'a pas l'intention de trop changer son équipe mis à part peut-être le retour de Legraâ au milieu de terrain.

Sebbah : "Tout pour passer en 1/8"

Le défenseur des Hamraoua, Sebbah Zinelabidine, pense que la qualification ne saurait échapper à son équipe cet après-midi. "Il est clair que cette rencontre est moins facile que celle d'Arzew car cet adversaire semble avoir des traditions en Coupe d'Algérie. Donc, il faut s'en méfier et rester concentrés. On sait très bien que cette équipe crée à chaque fois la surprise en Coupe d'Algérie. On est toutefois avertis. On s'est renseignés sur ce team qui dispose de deux bons attaquants. Donc, on est prêts à les affronter. En tous les cas, il est impensable pour nous de ne pas nous qualifier chez nous et devant notre public", a indiqué Sebbah.

Laïd Moussa : "Pourquoi pas une autre surprise ?"

L'attaquant de Ghris, Laïd Moussa, pense que son équipe n'a rien à perdre au cours de ce match. "On sait que le fait de jouer contre le MCO est déjà un honneur pour nous. Le Mouloudia d'Oran est favori. Cela va nous permettre de jouer sans la moindre pression. Ce match va être historique pour nous. On va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes cet après-midi et pourquoi pas créer la surprise comme on l'avait si bien fait la saison dernière contre la JSK", a-t-il estimé.

H. H.