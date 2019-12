CABBA

Les Criquets devraient se méfier de Mecheria

Le match des 1/32 finale de Dame coupe entre le CABBA et l'IR Mecheria est prévu ce samedi au stade 20-Août, à Bordj Bou Arréridj. Le coup d'envoi sera donné à 17h30 et les Bordjis sont plus que jamais décidés à rafler la mise et à se frayer une place aux 1/4 finale.

Ce ne sera pas facile, mais avec le bon état d'esprit qui anime le groupe, le staff technique reste confiant des capacités de ses poulains de passer l'écueil de l'IR Mecheria avec succès. Le défenseur Sebie, qui ne rentre plus dans les plans de Dumas, attend toujours un signe de ce dernier pour retrouver sa place dans le onze. Il s'est exprimé dernièrement en affirmant qu'il veut absolument retrouver sa place de titulaire. "Je prends mon mal en patience et ce n'est pas facile de rester sur le banc. Je veux reprendre ma place et j'espère bénéficier d'une chance face à Mecheria pour montrer de quoi je suis capable." Une déclaration qui dénote de la déception de ce défenseur axial aux grandes qualités et qui veut coûte que coûte retrouver sa place. Quelle sera la réponse de Dumas ? On le saura samedi contre l'IR Mecheria. A signaler que la commission fédérale d'arbitrage a désigné l'arbitre Nadder Ali pour officier ce rendez-vous. Il sera assisté dans sa mission par Bouhassoun et Laribi. Quant au 4e arbitre, ce sera Adjabi.

Zerrara veut partir

Le milieu de terrain, Toufik Zerrara, veut quitter le CABBA, et ce, pour des raisons personnelles. D'après nos sources, il s'est même entendu avec le président Benhamadi pour résilier son contrat. Ayant appris la nouvelle, le coach Franck Dumas s'est opposé à son départ et il a eu même une discussion avec le joueur. Dumas a expliqué à Zerrara qu'il compte sur lui pour le reste de la saison. D'ailleurs, lors du précédent match face à l'ASO Chlef, Zerrara a retrouvé sa place dans le onze et il était même le capitaine d'équipe. Il se trouve depuis le début de la semaine en France, au chevet de sa mère malade. Il devait rentrer hier ou au plus tard aujourd'hui pour reprendre du service. Reste à savoir s'il sera aligné face à l'IR Mecheria ce samedi, lors du match des 1/32 finale de la Coupe d'Algérie.

H. C.