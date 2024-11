Lundi, 04 Novembre 2024 12:44 Écrit par Walid K.

MCEB

Un nul face au PAC et des regrets

Dans sa déclaration au site officiel du club, après le match de son équipe face au PAC, le coach-adjoint, Redouane Bachiri, a indiqué que le staff technique et les joueurs étaient conscients de la difficulté de la mission. "On savait que ça n'allait pas être facile face à un adversaire qui compte des joueurs talentueux et qui pratique un football académique basé sur la discipline tactique. Le but encaissé dès la 10e minute de jeu a faussé nos calculs et nous a poussés à courir derrière l'égalisation.

Cette réalisation est la conséquence d'un manque de concentration sur un contre de l'adversaire. Par la suite, on a demandé à nos joueurs de s'appliquer dans le jeu et heureusement, nous avons réussi à refaire notre retard avant la pause sur un penalty valable sifflé par l'arbitre. En seconde période, on s'est créé de nombreuses occasions de scorer que nous n'avons malheureusement pas concrétisées. C'est un résultat que je trouve logique dans la mesure où notre adversaire s'est bien défendu", a-t-il indiqué.

Il n'a pas manqué de rappeler que son équipe a été handicapée par l'absence de quatre joueurs titulaires. "Nous espérons les récupérer avant notre prochain déplacement à Chlef. Ils vont reprendre cette semaine et nous allons juger de leur état de forme sportive. J'espère qu'ils seront d'attaque car nous avons besoin de tout notre potentiel, même si je dois préciser que les éléments qui les ont remplacés n'ont pas failli et ont fait ce qu'il fallait sur le terrain", a-t-il souligné.

A noter que le staff technique a accordé deux jours de repos aux joueurs avant de les retrouver pour préparer le prochain déplacement au stade Boumezrag.

