LDC - CRB 6 - 0 STADE D’ABIDJAN

LA BALADE "FROIDE" DES BELOUIZDADIS !

Malgré une victoire écrasante face au Stade d’Abidjan, le CR Belouizdad quitte la Ligue des champions en phase de groupes. Cette performance, bien qu’impressionnante, ne suffit pas à effacer l’amertume de l’élimination. Dans un stade presque vide, avec seulement 400 supporters présents, le Chabab a toutefois su sauver l’honneur.

Dès les premières minutes, le CRB impose son rythme. Après plusieurs occasions ratées, notamment par Laouafi (6’) et Mahious (15’), Meziane ouvre le score (17’). Dix minutes plus tard, Belkhir double la mise avec une passe décisive de Meziane. A la 36e minute, Meziane, encore lui, offre une passe parfaite à Mahious pour le troisième but. La domination belouizdadie est totale, bien que les Ivoiriens se créent quelques opportunités mal exploitées, notamment à la 25e minute sur une erreur de Zeghba. Le retour des vestiaires ne change rien à la physionomie du match. A la 49e minute, après un arrêt de Temele sur un tir de Benguit, Mahious inscrit son doublé pour porter le score à 4-0. L’entraîneur Amrani en profite pour effectuer plusieurs changements, offrant du temps de jeu à ses joueurs. Malgré leur volonté de réduire l’écart, les Ivoiriens restent impuissants face à une équipe du CRB bien en place. Dans les dernières minutes, Hamroune, entré en jeu, délivre une passe décisive à Hamrouche qui inscrit le 5e but (87’). Zerrouki conclut le festival en marquant le 6e but (90’), après une nouvelle passe de Hamroune. Ce large succès prouve la capacité du Chabab à réagir après des moments difficiles, mais l’élimination reste un coup dur. Le club devra tirer les leçons de cette campagne continentale. Cette victoire redonne un peu de moral à l’équipe avant de se concentrer sur les compétitions nationales.

FICHE TECHNIQUE

Stade 5-Juillet, temps frais, public clairsemé, pelouse en bon état, arbitrage de Al Gadj Allaou Mahamat, Bogola Issa et Moussa Hafiz (Ghana).

Buts : Meziane (17’), Belkhir (27’ et 36’), Mahious (49’), Hamroune (87’), Zerrouki (90+1’) CRB

Avert. : Bachabi (69’), Touré (82’) Stade d’Abidjan

CRB : Zeghba, Azzi, Laouafi, Souyad, Hadded (Bekkour 77’), Benguit (Chaâbi 62’), Meziane (Zerrouki 62’), Doumbia, Mahious (Hamroune 62’), Daïbeche, Belkhir (Mayo 62’)

Entr. : Amrani

Stade d’Abidjan : Bamba (Tiemele 44’), Méité (Kouyaté 78’), Kouakou, Touré, Guèye, Aka (Bachabi 59’), Koanda, Niampa, Diomandé (A. Traoré 46’), Koré (Assalé 59’), Koné

Entr. : Douayere

Plusieurs changements dans le onze

Amrani a opéré plusieurs ajustements tactiques. En défense, il a ménagé Khacef, remplacé par Laouafi à gauche, tandis que Benayada a laissé sa place à Azzi à droite. L’axe central était composé de Souyad et Hadded. Au milieu de terrain, Amrani a choisi de titulariser Daïbeche et Doumbia aux côtés de Benguit, tout en maintenant Meziane sur le côté. En attaque, après le départ de Slimani, Mahious a pris la place de titulaire en pointe. Il convient de noter que Belkhir, qui avait joué en Afrique du Sud, a évolué dans le couloir lors de ce match. Ces choix visaient à donner un nouveau dynamisme à l'équipe pour cette rencontre cruciale.

La colère des supporters

Même s’ils n’étaient pas nombreux, les supporters présents au 5-Juillet ont affiché leur mécontentement de manière virulente. Vêtus de noir, ils n'ont pas cessé d'insulter les joueurs, le staff technique et la direction du Chabab. Les ultras, visiblement en colère, ont retourné leur bâche pour exprimer leur colère. Leur attitude reflétait une profonde frustration, prouvant que l'élimination précoce dans la compétition reste difficile à accepter pour ces fans.

Rabehi : «Nous espérions beaucoup plus de Slimani»

Le président du conseil d’administration du CRB, Mehdi Rabehi, a parlé de deux sujets majeurs relatifs à son club : la performance d’Islam Slimani lors de la phase aller et l’échec en LDC. Il a confirmé que l’international algérien a quitté le club sous forme de prêt pour rejoindre un club belge jusqu’à la fin de la saison. «Slimani a rejoint le championnat belge à titre de prêt et il reviendra à la fin de la saison», a-t-il révélé. Il a également précisé que cette décision était conforme aux termes du contrat signé avec le joueur. «Le contrat de Slimani contenait une clause lui permettant de partir lors du mercato hivernal. Nous n’avons pas pu nous opposer à sa volonté», affirme-t-il. Concernant le rendement du buteur historique des Verts avec le Chabab lors de la phase aller, Rabehi a reconnu que les attentes n’ont pas été satisfaisantes. «Nous espérions beaucoup plus de Slimani. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour diverses raisons», assure-t-il.

Islam rejoint KVC Westerlo !

Le retour de Slimani dans le championnat algérien n’a pas trop duré. Il faut dire que son départ était prévisible, mais c’est sa nouvelle destination qui a surpris plus d’un. En effet, il a rejoint le KVC Westerlo, en Belgique pour un contrat de six mois. A 37 ans, Slimani continue de démontrer qu’il reste un attaquant redoutable et convoité en Europe. Slimani est un habitué des grands championnats européens avec le Sporting CP, Leicester City ou encore Monaco. Il s’agit de sa troisième aventure dans le championnat belge après avoir évolué au RSC Anderlecht, en 2023, où il avait disputé 16 matches, inscrivant 9 buts. Il a également porté le maillot de KV Malines, en 2024, où ses performances étaient moins intéressantes, avec 13 matches joués et 3 buts marqués.

L'avenir de Amrani en question !

La direction belouizdadie vit dans l'attente et l'incertitude quant à l'avenir de l'entraîneur Amrani, dont la position à la tête de l'équipe est de plus en plus fragilisée. Selon des sources proches du club, le match d’hier contre le Stade d'Abidjan aurait été décisif. Le Tlemcénien fait face à des critiques acerbes de la part des supporters, en raison des résultats décevants lors des derniers matchs, notamment l'élimination en phase de groupes de la LDC. Ces contre-performances ont alimenté la frustration des fans qui réclament des changements au sein du staff technique pour redresser la situation. La direction semble déterminée à prendre les mesures nécessaires pour atteindre les ambitions du club, que ce soit en maintenant Amrani ou en confiant les rênes à un nouvel entraîneur capable de mener l'équipe vers le succès.

S. T.