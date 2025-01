COUPE D’ALGERIE - 1/32 FINALE - USMA - O Magrane

Gare à l’excès de confiance !

Après sa brillante qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine, l’USMA s’apprête à jouer ce soir au stade 5-Juillet sa rencontre en retard des 1/32 de finale de la Coupe d’Algérie contre l’Olympique Magrane, pensionnaire de la Ligue 2 amateur Centre-Est.

L’adversaire de l’USMA relevant de la wilaya d’Oued Souf vit une crise sans précédent, aussi va-t-il jouer pour essayer de limiter les dégâts, car on voit mal cette équipe résister aux camarades de Boukhanchouche, beaucoup plus forts et surtout plus motivés. Les observateurs et les spécialistes estiment que l’USMA ne fera qu’une bouchée de Magrane et devra se qualifier sans problème pour le 1/16 de finale de dame coupe.

De ce fait, pour la confrontation de ce soir, l’entraîneur Nabil Maâloul va faire tourner son effectif pour permettre à certains cadres de souffler un peu et donner la chance aux joueurs qui manquent de temps de jeu. Le calendrier qui attend l’USMA en ce mois de janvier est chargé, c’est pour cela que le coach tunisien devra gérer intelligemment son effectif, sachant que l’équipe est appelée à jouer dimanche prochain son dernier match de la phase de poules contre l’AS Jaraaf de Dakar. Donc pour match des 1/32 de finale de Coupe d’Algérie, l'entraîneur Nabil Maâloul devrait miser sur Soufi dans les bois, Mahrouz sur le flanc droit de la défense, Dehiri sur le flanc gauche, alors que la charnière centrale devrait être formée par Alilet et Azzi. Dans l’entrejeu, on devrait avoir Naâmani et Embarek, alors que Merili est le mieux placé pour évoluer au poste de meneur de jeu. En attaque, Belkacemi devrait jouer à gauche, le jeune Benmaazouz en pointe et enfin Bousseliou sur le couloir droit. Le plus important pour le vieux club de Soustara est de bien gérer ce match en évitant les cartons et les blessures. Le coach Nabil Maâloul a profité de la séance d’entraînement effectuée hier en fin d’après-midi au stade de Bologhine pour apporter les dernières retouches.

Avant la séance, une zone mixte a été organisée au profit des journalistes.

Benmaazouz se dit prêt

Le jeune avant-centre usmiste Mohamed Saïd Benmaazouz, qui a marqué un joli but contre l’ASEC Mimosas, se dit prêt pour le match de ce soir contre l’Olympique Magrane. Le joueur veut montrer ce dont il est capable avec l’espoir d’inscrire un au moins but, afin de gagner en confiance et rester concentré avec le groupe pour la suite du parcours. Les supporters ne cessent de l’encourager, car ils estiment que c’est un joueur d’avenir qui peut rendre d’énormes services à l’équipe.

Vers un derby face au RCK en huitièmes de finale

En attendant que l’USMA fasse le nécessaire ce soir, en se qualifiant pour les 1/16 de finale aux dépens de l’Olympique Magrane, elle affrontera le NC Magra et aura encore une fois l’avantage de jouer à domicile. En cas de qualification pour les 1/18 de finale de la Coupe d’Algérie, la formation usmiste affrontera le RC Kouba, qui s’est qualifié aux dépens de la JS Saoura avant-hier, après s’être imposé sur le score de deux buts à un. Si cette affiche se confirme, ce sera un derby algérois qui promet, étant donné que le RCK enchaîne les bonnes performances en Ligue 2 amateur, notamment depuis la venue de l’entraîneur chevronné BoualemCharef.

Guenaoui entame la phase de rééducation

Après avoir subi une opération délicate à Aspetar sur les ligaments croisés du genou, le milieu de terrain usmisteGhilèsGuenaoui a entamé avant-hier la phase de rééducation, d’une durée de plusieurs semaines et qui nécessite surtout un programme spécifique. L’ex-joueur d’El Masry rejoindra ensuite le centre Aspetar pour suivre un autre programme de soins avant son retour à l’entraînement au mois d’avril prochain dans le meilleur des cas.

K. H. A.

L’Olympique Magrane dans la tourmente financière

Une grande incertitude avait plané sur le match entre l’USM Alger et l’Olympique Magrane, prévu dans le cadre du 1/32 de finale de la Coupe d’Algérie. En effet, le club de Magrane, représentant la wilaya d’El-Oued, traverse une crise sans précédent. Le moindre déplacement à Alger pour affronter l’USMA, un club bien plus structuré, est quasiment au-dessus des moyens financiers de ce petit club de Ligue 2 Centre-Est.

Bien que l’Olympique Magrane lutte pour sa survie en Ligue 2 amateur, l’USMA doit prendre ce match au sérieux. Cependant, la question demeure : quelles seraient les conséquences de l’énorme sacrifice financier que va consentir l’Olympique Magrane après ce voyage à Alger ?

Les informations qui circulent autour du club d’El-Oued sont peu rassurantes. Depuis la fin de la phase aller, aucune communication n’a filtré du côté du club. Le staff technique semble être dans l’ombre, tandis que les responsables ont déserté le navire, laissant les joueurs dans une situation d’abandon total. Pis encore, le club est quasiment démuni et manque de moyens financiers de faire le déplacement jusqu’à la capitale. Certains avaient même évoqué, à quelques heures du match, la possibilité d’un forfait pour l’Olympique Magrane. Face à cette situation préoccupante, les supporters de l’Olympique Magrane ont exprimé leur mécontentement et ont demandé aux autorités locales d’intervenir pour financer le déplacement de leur équipe. Les appels à l’aide se multiplient, mais l’incertitude était restée prégnante jusqu’au dernier moment.