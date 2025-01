USMA - Il s’attend à une grosse résistance de la part d’Orapa United

Maâloul : «On va aborder ce match comme une finale»

Avant le départ de l’USMA pour le Botswana, l'entraîneur Nabil Maâloul a accordé des déclarations aux médias présents à l’aéroport d’Alger. D’emblée, il évoque le match qui opposera son équipe contre Orapa United dimanche prochain à Francistown.

Le coach tunisien de l’USMA s’attend à un match difficile, notamment suite au périple effectué avant d’arriver dans la ville botswanaise, mais il assure que ses joueurs vont l’aborder comme s’il s’agit d’une finale : «Notre mission s’annonce difficile. Certes, on a réalisé une large victoire au match aller, mais il faut savoir que ni Jaraaf ni l’ASEC Mimosas n’ont pu s’imposer au Botswana face à Orapa United. Cela prouve qu’on aura en face un adversaire coriace. On va aborder la rencontre avec comme objectif la victoire. On fera le maximum pour gagner afin d’assurer la qualification et la première place.»

Après le match face à Orapa United, les Rouge et Noir seront de retour au pays le 14 janvier. Quasiment 48 heures après, ils disputeront le match de la Coupe d’Algérie face à l’Olympique Magrane, avant d’entamer la série des matchs retard en championnat. Le coach commente le calendrier difficile qui attend son équipe.

«On sait très bien qu’une programmation infernale nous attend. 48 heures après notre retour à Alger, on disputera le match de la Coupe d’Algérie face à l’Olympique Magrane. Trois jours après, on accueillera Jaraaf, avant de disputer le derby face au Mouloudia pour ensuite enchaîner les matchs retard. Je mens si je dis que je ne suis pas inquiet, mais on n’a pas d’autres choix que de faire avec. Je dispose d’un effectif bien étoffé, pratiquement tous les joueurs sont compétitifs, on va opter pour le turn-over pour faire face au calendrier démentiel qui nous attend», a-t-il déclaré.

Un voyage éprouvant !

L’USMA est arrivée hier à 14h dans la ville de Francistown au Botswana après un long périple qui a démarré à partir d’Alger mardi à 21h. C’est à bord d’un vol spécial de la compagnie Air Algérie que la délégation usmiste a quitté la capitale algérienne pour rejoindre la capitale du Botswana, Gaboron,e avec une escale technique à Douala au Cameroun.

Le voyagé était très long et les joueurs ont beaucoup souffert après avoir passé 14 longues heures dans les airs. L’avion a atterri hier matin à Gaborone, ensuite la délégation a pris un autre vol vers la ville de Francistown, distante de 428 km de la capitale Gaborone. Une fois arrivés, les joueurs ont rejoint leurs chambres à l’hôtel pour dormir afin de récupérer du long et éprouvant voyage. Les Rouge et Noir auront le temps pour bien récupérer, puisque le match contre Orapa United est programmé dimanche à 14h, une rencontre importante pour les deux équipes.

Six absences de taille

Les Usmistes visent la victoire pour assurer la qualification pour les quarts de finale de la coupe de la CAF et la première place du groupe C. Malgré l’absence de pas moins de six joueurs, à savoir Lamara, Dehiri, Belkacemi, Chita, Alilet et Boukhanchouche, l’équipe est décidée à relever le défi et revenir avec les trois points de la victoire. Certes l’adversaire est difficile à manier sur son terrain, mais l’USMA possède tout de même les armes pour s’imposer. Occupant la première place du groupe avec 8 points, les Rouge et Noir veulent gagner leur premier match à l’extérieur pour renforcer leur confiance avant la dernière rencontre de la phase de poules prévue le 19 janvier au stade 5-Juillet contre l’AS Jaraaf.

Concernant le milieu de terrain Salim Boukhanchouche, celui-ci n’a pas effectué le voyage avec l’équipe au Botswana afin de rester au chevet de sa mère, gravement malade. Une absence de taille, vu le poids du joueur au sein de l’équipe. Face à l’ASEC Mimosas, il était l’un des meilleurs joueurs sur le terrain. Son expérience, sa grande combativité et surtout son impact physique vont manquer à l’équipe dimanche prochain face à Orapa United, de quoi mettre l'entraîneur Nabil Maâloul dans une situation embarrassante. Surtout lorsqu’on sait que l’autre milieu récupérateur Oussama Chita sera également absent pour blessure. Le joueur Omar Embarek est le mieux indiqué pour occuper le poste de sentinelle contre Orapa United

Qui pour remplacer Gassama ?

C’est désormais officiel. Sékou Gassama ne poursuivra pas l’aventure avec l’USMA L'entraîneur Nabil Maâloul a confirmé mardi la libération de ce joueur. «La direction du club a tranché concernant l’avenir de Gassama. Ce dernier ne sera pas conservé dans l’effectif du club. Je pense aussi que les supporters ne l’ont pas accepté, mais je tiens à remercier ce joueur pour son professionnalisme», a souligné Maâloul, et d’ajouter : «On doit maintenant chercher un attaquant capable de pallier le départ de Gassama, mais je pense que c’est un peu compliqué de trouver celui qui répond parfaitement au profil, notamment en ce mercato hivernal. On va chercher, si on ne trouve pas l’attaquant qui nous convient, on va se contenter de ce qu’on a dans l’actuel effectif.» Le joueur Gassama sera bientôt invité par le président du conseil d'administration du club, AthmaneSahbane, à résilier son contrat. Pour rappel, Gassama touche à l’USMA un salaire de 50.000 euros.

Coupe d’Algérie

Les jeunes catégories fixées sur leurs adversaires

Les jeunes catégories de l’USMA, U15, U17 et U19, sont qualifiées pour le 1/16 de finale de la Coupe d’Algérie. Le tirage au sort a eu lieu lundi au siège de la FAF. Les U15, les U17 et les U19 affronteront respectivement le SC Medioni Oran, le Paradou AC et l’IRB Aflou. Les matchs sont programmés les 24 et 25 janvier.

K. H. A.