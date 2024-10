MCO

L’équipe version Eric Chelle séduit

Le MCO a raté le coche lors de son déplacement dans la capitale face au MCA.

L’équipe a évolué avec un meilleur état d’esprit et un nouveau dispositif tactique. Il a fallu d’un moment de déconcentration pour voir l’adversaire en profiter et marquer l’unique but. Emoussés sur le plan physique, les camarades de Dahar n’avaient plus les moyens de bousculer le MCA qui a réussi à préserver son avance jusqu’à la fin du match. Au-delà de la défaite au goût amer, il faut dire que la prestation du MCO version Eric Chelle a donné une lueur d’espoir aux supporters qui attendent désormais avec impatience le prochain match face à la JSK au stade Miloud-Hadefi.

Le coach : «Premier objectif, améliorer notre jeu»

«On a joué face à une bonne équipe et un grand public dans un match qui s’est soldé par une défaite. On a relevé de belles choses et d’autres moins bonnes. Après deux jours seulement de travail, je crois qu’il y avait des choses intéressantes qui seront certainement notre ligne directrice pour ce qu’on va proposer à l’avenir. Je pense que notre premier objectif est d’améliorer ce qu'on a proposé ce soir, notamment sur le plan de la possession de balle. On doit également penser à éliminer nos points faibles, notamment sur le plan physique», a-t-il déclaré.

H. H.