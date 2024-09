LDC - CRB

Le Chabab par la roulette russe

Le Chabab de Belouizdad a assuré sa présence en phase de poules de la Ligue des champions de la CAF en éliminant l’AS Douanes aux tirs au but (4-3) à l’issue d’une série à suspense.

Pour ce match retour qui était capital à gagner pour les Belouizdadis afin de valider une place dans la phase des groupes, le CRB se devait de tout faire pour remporter la partie. Une grosse pression pesait sur les épaules des Rouge et Blanc. Il a fallu attendre la séance des tirs au but pour voir le CRB se qualifier devant une bonne équipe de l’AS Douanes qui s’est battue pour avoir le dernier mot, mais cette fois-ci la chance a été du côté des Algérois. Pour éviter tout scénario catastrophe, le coach Corentin Martins savait qu’il était appelé à faire des changements dans son onze de départ qui avait perdu le match à Bamako. Cependant, le coach a décidé de faire deux changements seulement. Il a remplacé Selmi, blessé, par Doumbia. Ce dernier avait fait une belle entrée au match aller en remplaçant Selmi, sorti sur blessure à la 7e minute. L’autre changement était en pointe. Martins a fait appel à Mayo à la place de Mahious. On espérait qu’avec cette équipe, le CRB allait trouver la meilleure façon pour remporter la partie.

Battu à l’aller (1-0), le Chabab avait, auparavant, pu refaire son retard peu après la demi-heure de jeu grâce à un joli but de Abdelkader Meziane qui, servi à l’entrée de la surface, décocha, du gauche, un puissant tir à ras de terre qui a eu raison de la détente horizontale du gardien burkinabé pour loger le cuir dans le petit filet (35’). Très entreprenants, les Algérois acculeront durant la majorité des 90 minutes l’adversaire dans son camp, sans pour autant parvenir à forcer le verrou et inscrire le but du break. La mission des joueurs de Corentin Martins s’est corsée à la 80e minute, lorsque son arrière-central et habituel capitaine Chouaïb Keddad a été expulsé.

Il fallait alors passer par la roulette russe, et à ce jeu d’adresse et de hasard, le CRB a pu compter sur la vista et l’expérience de son gardien de but international. Le ratage d’entrée du capitaine Benguit aurait, d’ailleurs, pu coûter cher au représentant algérien, mais grâce à deux superbes arrêts aux 4e et 5e tentatives burkinabès, Zeghba permit au Chabab de poursuivre l’aventure en compétition africaine. En somme, le CRB a fait le nécessaire vendredi dernier à Miloud-Hadefi en arrachant ce billet qualificatif pour la phase des groupes.

Keddad a mis son équipe en difficulté

Alors qu’on s’attendait à que le CRB ajoute un second but synonyme de qualification, dans le dernier quart d’heure du match le défenseur axial Chaouïb Keddad a vu rouge. L’arbitre lui brandit le second carton jaune, et du coup Keddad s’est retrouvé dans l’obligation de quitter le terrain. Martins se devait de faire appel à Souyad pour finir la partie tout en espérant qu’à 10 le CRB tiendra le coup. Et c’est ce qui fut, puisque la partie s’est terminée sur le score de 1-0. Donc, il fallait passer aux tirs au but. Il faut dire que le capitaine belouizdadi avait mis son équipe en difficulté.

Benguit complique la situation

Dans la séance des tirs au but, c’est le CRB qui a débuté l’exercice. Le capitaine Benguit se présente devant le portier de l’AS Douanes, mais tire et rate. Les Belouizdadis se sont vus hors compétition pour un moment. Il ne fallait pas baisser les bras et les fans présents ont tout fait pour montrer leur soutien à l’équipe afin que celle-ci croie dur comme fer à sa qualification.

Martins : «Nous avons fourni de gros efforts»

L'entraîneur du CR Belouizdad, Corentin Martins, a salué la qualification de son équipe pour la phase des groupes de la Ligue des champions africains. Cette qualification a été obtenue après une victoire aux tirs au but contre le club burkinabé des Douanes, avec un score de 5-3, après les deux matches qui se sont terminés sur un score de parité (1-0). «Nous avons réussi à nous qualifier pour la phase des groupes malgré les blessures qui ont touché l'équipe, notamment l'absence de notre meneur de jeu, Selmi, et le retour récent de l'attaquant Mahious après une blessure», a-t-il dit lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre au stade Miloud-Hadefi. Martins a ajouté : «Nous avons fourni un gros effort en première mi-temps, créant de nombreuses occasions de marquer. En seconde période, nous avons rencontré des difficultés à relancer le jeu, surtout après l'expulsion du défenseur Keddad, face à un adversaire qui était physiquement et techniquement solide. Nous allons travailler dur pour corriger nos erreurs lors des prochaines échéances, en prévision du reste de la saison», a-t-il souligné.

La performance de Zeghba

Alors qu’on lui a reproché le but encaissé contre l’AS Douanes à Bamako, le dernier rempart du Chabab a renversé la vapeur. Il a même été l’artisan de la qualification de son équipe à la phase des groupes. Le gardien de but international, Mustapha Zeghba, est parvenu à contrer deux tirs des Burkinabès assurant ainsi cette difficile qualification. Certes, ce fut très compliqué, mais le CRB l’a fait. Il faudra tirer plusieurs leçons de cela afin d’être prêt pour livrer ses grosses batailles dans la phase des groupes.

Meziane retrouve le sourire

Après un début de saison très limite de sa part au point de devenir sujet aux critiques, l’attaquant du CRB, Abderrahmane Meziane, a marqué le but égalisateur dans cette seconde manche contre l’AS Douanes, vendredi dernier avant la fin du premier round, libérant ainsi ses camarades. Le joueur a retrouvé son savoir-faire, mais il sait qu’il doit continuer à bosser durement pour être encore meilleur. Le fait que son entraîneur l’a reconduit malgré toutes ses critiques a poussé Meziane à retrouver le chemin des filets. Maintenant, il doit se concentrer sur le championnat pour retrouver sa vitesse de croisière comme ses camarades pour être au top du top quand la phase des groupes débutera.

