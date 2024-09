CSC - Il appelle à la vigilance face à Nsoatreman FC

Madoui : «Il faut se méfier de cette équipe ghanéenne»

L'entraîneur du CS Constantine, KheiredineMoudoui, a mis en garde ses joueurs contre tout relâchement face à l’équipe ghanéenne de Nsoatreman FC, lors du match retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine, prévu ce samedi.

Malgré le précieux avantage acquis lors du match aller au Ghana, Madoui a souligné lors d'une séance d'entraînement que l’objectif principal reste la qualification pour la phase des groupes de la compétition. «Nous devons nous préparer à un adversaire qui mettra tout en œuvre sur le terrain du stade Hamlaoui, car ils n’ont rien à perdre. Notre adversaire va jouer son va-tout lors de cette manche retour après la défaite concédée à Accra. Il tentera le tout pour le tout pour espérer un retournement de situation. Il est vrai qu’on a fait un grand pas vers la qualification à la phase des groupes, mais il reste encore ce match retour à gérer, en se méfiant de cette équipe ghanéenne», a-t-il indiqué. L’entraîneur a insisté sur le fait que chaque match a ses spécificités et qu’il est crucial de rester vigilant, même si son équipe bénéficie d’un certain avantage après la victoire à l’aller. «Nous allons jouer pour nous qualifier, pas seulement pour gagner. Les deux tours préliminaires ont pour seul objectif d’assurer notre passage. La vigilance reste donc de mise pour mon équipe malgré le succès du match aller. Pour nous, il faudra jouer pour la qualification, sans faire de calcul en oubliant le résultat du match aller.» En ce qui concerne la densité du calendrier la saison prochaine, si son équipe se qualifie pour la phase des groupes de la Coupe de la CAF, Madoui a déclaré que son équipe va devoir gérer la programmation. «Nous gérerons la saison match par match avant de nous préoccuper de la programmation qui sera chargée. Si nous nous qualifions, nous pourrons discuter de la densité du calendrier. Nous allons toujours veiller à faire tourner l’effectif pour éviter la fatigue et les blessures. Chaque match demande une préparation spécifique, et au fil du temps nous verrons ce qui sera le mieux pour l’équipe», a-t-il fait savoir.

Il est le premier supporter du MCA, CRB et de l’USMA

L’entraîneur du CSC, Madoui, a exprimé son souhait de voir les autres clubs algériens (MC Alger, CR Belouizdad et USM Alger) réussir dans leurs rencontres africaines, en dépit des résultats décevants réalisés à l'extérieur lors des matches aller. «Ces rencontres sont toujours difficiles. Les premiers tours sont souvent imprévisibles, peu importe le niveau des équipes. J’ai une grande confiance en nos représentants pour se qualifier pour la phase des groupes grâce à plusieurs facteurs, notamment le soutien du public et le temps dont disposent les entraîneurs pour corriger les erreurs commises lors des matchs aller», a-t-il dit.

Trio zimbabwéen au sifflet

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné un trio d’arbitres zimbabwéens pour diriger la rencontre de ce samedi entre le CS Constantine et le Nsoatreman FC. L’arbitre principal sera Tahbani Rosario, qui sera assisté par Luxon Mahara et TafadzauNkala. Le quatrième arbitre désigné est Lawrence Zimondi.

Le match sur le petit écran

Les supporters du CSC, contrairement au premier match du 1er tour de la coupe de la CAF face aux Rwandais du FC Police, pourront suivre la rencontre de leur team ce samedi sur le petit écran. En effet, c’est même à la demande de l’EPTV que l’horaire de la rencontre a été avancé à 18h au lieu de 19h, pour qu’il puisse être retransmis sur l’une des chaînes du bouquet de la télévision nationale publique.

Rebiaï dispensé

Bien que remis de sa blessure à la cuisse contractée la semaine dernière et qui l’a privé du déplacement au Ghana et du match aller, le milieu défensif polyvalent Miloud Rebiaï sera dispensé de la joute retour face au FC Nsoatreman de ce samedi. Une mesure préventive du staff technique, surtout qu’un marathon de matchs en championnat attend les Constantinois à partir de la fin de la semaine prochaine, au moment où Madoui peut compter sur Boudrama dans l’axe, mais aussi la recrue burkinabè SalifouTapsoba dans la récupération.

Les Ghanéens attendus hier soir

La délégation du FC Nsoatreman, adversaire du CSC ce samedi en match retour du 2e tour préliminaire de la coupe de la CAF, était attendue hier soir à Constantine. Les Ghanéens bénéficieront de deux séances d’entraînement à Constantine avant d’affronter le CSC, la première étant programmée ce soir sur l’annexe du stade Hamlaoui, et la seconde demain soir, à l’heure du match (18h), sur le terrain principal de Hamlaoui qui abritera la rencontre.

R. B.