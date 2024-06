AG ordinaire de la FAF

Les bilans moral et financier approuvés

La Fédération algérienne de football - FAF a tenu son assemblée générale ordinaire ce samedi au Cercle militaire de Beni Messous à Alger, sous la présidence de M. Walid Sadi, président de la Fédération algérienne de football.

L'assemblée générale a été marquée par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abderrahmane Hamad, ainsi que de hautes personnalités du monde sportif et de la presse nationale. Cette session ordinaire de l'assemblée générale a été principalement consacrée à l'examen des bilans moral et financiers de l'exercice 2023 qui ont été approuvés à l'unanimité des membres présents.

Walid Sadi, président de la FAF, a largement commenté le rapport moral de l’exercice 2023 à travers lequel il a retracé toute l’activité de la FAF durant l’exercice 2023, soulignant notamment les opérations réalisées et les différents axes de développement poursuivis par la FAF, ainsi que les contraintes auxquelles a été confrontée la FAF durant l'exercice en termes de dysfonctionnement et d'instabilité.

Dans son intervention, le président de la FAF n’a pas manqué de remercier le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, et son gouvernement pour tous les efforts et moyens consentis en faveur du football national et s’est félicité de la qualité des relations de partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, empreintes de confiance et de respect, sans oublier les partenaires et sponsors qui apportent leur soutien au développement du football, particulièrement la direction du sport militaire et les services de sécurité qui soutiennent le bon déroulement de nos manifestations.