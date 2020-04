Coronavirus

La Fifa reporte tous les matches internationaux prévus en juin

Un groupe de travail de la Fédération internationale de football a recommandé vendredi le report de toutes les rencontres internationales prévues en juin, en raison de la pandémie de coronavirus qui a stoppé la plupart des championnats nationaux de football à travers le monde.

"Le groupe de travail établi par le bureau du conseil de la Fifa pour évaluer les conséquences de la pandémie de Covid-19, et composé des dirigeants et secrétaires généraux de la Fifa et de toutes les confédérations continentales, a approuvé à l'unanimité une série de recommandations à l'issue de sa première réunion organisée par visioconférence", a indiqué la Fifa dans un communiqué. Parmi ses recommandations qui seront adoptées par la Fifa, figurent donc le report des rencontres, masculines et féminines, programmées en juin, une décision déjà prise mercredi par l'UEFA, l'instance qui chapeaute le football européen. Le groupe de travail a également recommandé que les critères d'éligibilité des joueurs pour le tournoi olympique masculin des JO de Tokyo, reporté d'un an, de 2020 à 2021, en raison du coronavirus, demeurent inchangés avec des joueurs nés avant le 1er janvier 1997 et trois joueurs non soumis à cette règle.

Boudebouz : «Etre avec la famille est aussi important que le foot»

L’international algérien Ryad Boudebouz a expliqué que ça fait mal et dur de ne pas jouer, après l’arrêt du championnat de Ligue 1 de football française, mais le confinement à domicile lui a permis d’être auprès de sa famille. «Le football, ça me manque, c’est sûr. C’est dur de na pas jouer», a indiqué l’international algérien sur la chaîne Twitch, expliquant, toutefois, que le confinement lui a permis de se reposer et surtout de «rester avec sa famille qui est un moment dont il faut profiter pour bien se reposer», a-t-il assuré.

Benrahma espère rejoindre un club de Premier League

L'ailier droit international algérien, Saïd Benrahma, aimerait bien rejoindre un jour une formation de Premier League, alors qu'il est en train de réaliser une saison exceptionnelle sous les couleurs de Brentford (Div.2 anglaise de football). Même s’il n’a donné aucune indication précise et son club préféré, Benrahma (24 ans) a juste fait savoir qu’il a l’ambition de jouer en Premier League. "J'espère jouer en Premier League la saison prochaine si Dieu le veut".

Ronaldinho boucle un mois en prison

L'ex-footballeur international brésilien, Ronaldinho, a bouclé samedi un mois d'emprisonnement au Paraguay, où il a été placé en détention provisoire pour usage de faux passeports. L'ancien meneur de jeu du Barça, du Milan et du PSG est incarcéré dans une cellule improvisée, dans le bureau d'une caserne de police de la capitale Asuncion. Son procès est à l'arrêt à cause des mesures de précaution prises dans le pays pour endiguer la pandémie de Covid-19 qui paralyse l'activité judiciaire, au moins jusqu'à Pâques. Son ami et ancien coéquipier du Barça, l'Espagnol Carles Puyol, a expliqué vendredi lui avoir parlé sur un téléphone portable, qui a été mis à sa disposition en prison. Ronaldo de Assis Moreira, dit Ronaldinho, a été arrêté le 6 mars en compagnie de son frère Roberto. Tous deux sont accusés d'être entrés au Paraguay en possession de faux passeports et ont été placés en détention provisoire.